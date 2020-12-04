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МТС стала клиентом блокчейн-платформы Factorin

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Блокчейн-платформа Factorin в области торгового финансирования объявила о выходе на рынок непродовольственной розницы. Первым клиентом платформы в новом сегменте стала розничная сеть МТС. Теперь поставщики ритейлера смогут получить факторинговое финансирование от 39 банков в течение часа.

Распределенная платформа для торгового финансирования Factorin, чей оборот за полтора года работы превысил 90 млрд рублей, продолжает расширять свою деятельность. Закрепив успех в продуктовом ритейле, компания вышла в непродовольственную розницу. Первым клиентом Factorin в этом сегменте стала розничная сеть МТС.

Пилотный проект компании провели в июле 2020 года. В рамках сотрудничества были перестроены внутренние процессы торговой сети: теперь готовые реестры поставок загружаются на платформу Factorin напрямую из учетной системы розницы МТС сразу после приемки товаров на складе и обработки документов бухгалтерией. Это позволило поставщикам в реальном времени получать информацию о том, какие поставки готовы для финансирования, а факторам – сократить время на верификацию. Также была добавлена возможность при формировании реестров выбрать конкретные поставки, которые передаются на факторинговое финансирование.

Генеральный директор розничной сети МТС Сергей Беляков сказал: «Высококонкурентная сфера сотового ритейла требует от нас, как от одного из лидеров рынка, максимально эффективно выстраивать бизнес-процессы на всех уровнях работы с клиентами и контрагентами. Для нас важно обеспечить партнерам доступ к быстрому финансированию от разных банков. Во время пилотного проекта с Factorin мы получили положительные отзывы от поставщиков: все они отмечают скорость и простоту работы с платформой. Поэтому было принято решение масштабировать интеграцию с сервисом на всю розничную сеть».

По сравнению с продуктовой розницей, где Factorin сотрудничает с такими крупными игроками, как сети «Дикси», «Магнит» и «Виктория», у рынка мобильных гаджетов есть свои особенности. Так, интенсивность поставок в этом сегменте ниже, количество поставщиков меньше, но обороты по сделкам значительно выше. При этом поставщики точно так же сталкиваются с кассовыми разрывами и нехваткой оборотных средств. До недавнего времени компании не спешили использовать факторинг для решения этих проблем, поскольку финансовый инструмент был связан со сложным документооборотом, а сотрудничество с традиционными платформенными решениями привносило в процесс дополнительные сложности.

Традиционные платформенные решения выступают в роли посредника между участниками сделки. Платформы управляют всеми данными и взаимоотношениями между сторонами, поэтому компании справедливо опасаются, что со временем такой посредник может начать диктовать рынку свои условия, как это уже делают известные агрегаторы такси, доставки еды, маркетплейсы и пр. Хотя покупателям это может быть выгодно, для поставщиков подобная ситуация может оказаться трагичной.

С развитием блокчейн-технологий ситуация изменилась. Factorin – единственная в России и одна из крупнейших в мире децентрализованных платформ для торгового финансирования. Она полностью автоматизирует весь процесс обмена информацией между поставщиком, покупателем и фактором, но при этом не участвует в сделке и гарантирует, что данные будут доступны исключительно ее участникам.

Андрей Маклин, сооснователь и CEO Factorin, отметил: «Мы помогаем компаниям и их контрагентам получить лучшие на рынке услуги от 39 ведущих банков и финансовых компаний. Выход в новый сегмент всегда значимый этап. Я очень благодарен розничной сети МТС за продуктивную работу, уникальную экспертизу и — что еще ценнее — стратегическое видение развития рынка мобильного ритейла. Надеюсь, наши решения — текущие и те, что еще в работе, — помогут компании стать еще более ценным партнером для своих клиентов и увеличить отрыв от конкурентов».

Factorin ― крупнейшая В2В блокчейн-платформа для торгового финансирования в Европе. Компания основана в 2018 году Андреем Маклиным при участии международной инвестиционной компании Digital Horizon. Коммерческая эксплуатация платформы началась в июне 2019 года.

К платформе подключены ведущие розничные сети, а также 39 банков и факторинговых организаций и сотни компаний-поставщиков. Через Factorin профинансировано более 795 тысяч поставок на 94,9 млрд рублей. Сеть из 57 узлов обработала 1,8 млн транзакций.

Factorin является портфельной компанией венчур билдера Digital Horizon.



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