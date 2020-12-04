Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Ингосстрах» и MAINS Lab внедрили технологию нечеткого поиска для автоматизации работы с тендерами по ДМС

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Ингосстрах» и MAINS Lab подвели итоги проекта по автоматизации процесса обработки тендеров по ДМС.

Более года назад компания «Ингосстрах» и MAINS Lab стартовали проект, направленный на ускорение и упрощение процесса работы с тендерами по ДМС. Основным драйвером автоматизации стало использование технологии нечеткого поиска, позволившей сопоставлять требования корпоративного клиента по покрытию и составу клиник в программе ДМС и возможности страховой компании – наличие договорных отношений с клиниками и покрываемые в них риски.

За прошедшие 12 месяцев в рамках проекта было отработано более 250 тендеров, содержащих более 300 тыс. комбинаций различных наименований клиник и объемов помощи. Результатам стало ускорение процесса предобработки тендеров в 3 раза (с 3х до 1 дня). Компании договорились пролонгировать проект на следующий год, поскольку достигнутый эффект полностью отвечает стратегии компании по автоматизации бизнес-процессов.

Директор по продажам департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Дмитрий Горбунов считает, что ключевым результатом станет «качественное улучшение отработки тендеров, т.к. ускорение процесса распознавания тендера дает нам возможность больше времени тратить на совершенствование качества нашего предложения для каждого нового корпоративного клиента по ДМС».

Генеральный директор Mains Lab Юрий Кувшинов отметил, что «ключевым фактором успеха стало наличие опыта по внедрению аналогичных проектов в других страховых компаниях. База синонимов, учет историчности наименований клиник, постоянное обучение на новых данных позволяет постоянно ускорять процесс и достигать качества, близкого к 100%».

Другие материалы рубрики

Путин распорядился в кратчайшие сроки провести цифровую трансформацию всей России

Власти раздадут 300 миллионов российским производителям радиоэлектроники

Сбербанк открыл свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков

Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро

СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис»

«Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор Zoom

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Техноблог

Можно ли использовать смартфон с разбитым дисплеем?

Какую варочную панель лучше выбрать: сравниваем варианты

Показать еще

Наука

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?
Показать еще
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать