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Система документационного управления «Приоритет» интегрирует технологии «Мойофис»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Мойофис» объявила о первой коммерческой интеграции компонента «Автономный модуль редактирования» (АМР) в систему документационного управления «Приоритет» производства компании «Диджитал Дизайн».

Интеграция позволяет одновременно просматривать DOCX-документы вместе с их учетными карточками без необходимости дополнительно скачивать файлы на локальный компьютер пользователя. Ранее в СДУ «Приоритет» для этой задачи применялись популярные иностранные решения. Благодаря интеграции представители государственного сектора, которые ранее пользовались подобными системами, теперь получат возможность осуществить бесшовный переход на отечественные компоненты для работы с документами внутри развернутой системы документооборота.

Основные пользователи СДУ «Приоритет» — более 20 федеральных и региональных органов государственной власти. Система решает задачи отраслевого электронного взаимодействия регулятора, подведомственных структур и других участников отрасли, в том числе, предназначена для автоматизации полного цикла работы с обращениями граждан и создания электронной общественной приемной на сайте организации.

СДУ «Приоритет» — единая система документационного управления, которая позволяет объединить все уровни государственного управления и исполнения: от регионального правительства до муниципальных органов исполнительной власти. Система предназначена для регистрации, согласования, исполнения и архивного хранения юридически значимых документов, а также для контроля деятельности подразделений, распределения задач между сотрудниками, мониторинга исполнительской дисциплины, проведения анализа показателей эффективности и результативности.

АМР входит в состав комплекта средств для разработчиков «МойОфис SDK» и позволяет встраивать в стороннее программное обеспечение отдельные (standalone) браузерные версии «МойОфис Текст» и «МойОфис Таблица». Такие приложения не требуют отдельного сервера и содержат полный набор функций редактирования и форматирования в монопольном режиме.

«Специально для партнеров по интеграции мы разработали гибкие средства кросс-программного взаимодействия, которые позволяют встроить продукты МойОфис в любое стороннее программное обеспечение и настроить их под конкретные требования заказчика. Благодаря такому подходу к проектированию, значительно улучшается не только удобство использования совместного продукта конечными пользователями, но и его быстродействие», — сказал Евгений Фенюшин, директор по продуктам «Мойофис».

«Мы давно и довольно активно взаимодействуем с Мойофис в направлении интеграции наших решений. Это позволяет пользователям СДУ «Приоритет» комфортно работать с документацией, успешно осуществляя проекты по импортозамещению иностранного ПО. Благодаря совместной работе, мы стали первой компанией, интегрировавшей «Автономный модуль редактирования» в свое решение», – сказал Сергей Дербенков, руководитель направления систем документационного управления «Диджитал Дизайн».

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