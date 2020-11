Исследование Lenovo и Intel: технологии могут увеличить прибыль

Исследование «Empower Your Employees with the Right Technology» («Повышение эффективности сотрудников с помощью можернизации технологий»), проведенное компанией Forrester Consulting по заказу Lenovo и Intel, установило, что технологии действительно могут улучшить опыт сотрудника и способствовать развитию его карьеры. В среднем, инвестиции в опыт сотрудников окупаются в пятикратном размере за счет повышения производительности работников, гибкости организации и удовлетворенности заказчиков. Однако приоритеты руководителей и сотрудников различаются: первые придают большее значение стратегической интеграции ИТ, потребности в ПО и сервисах, тогда как для сотрудников важнее повседневный опыт взаимодействия с технологиями.

Организации все чаще переходят на удаленный или гибридный режим работы. По этой причине ИТ-отделы проводят модернизацию устройств, ПО, сервисов для улучшения опыта сотрудников и это приводит к повышению расходов. Однако ИТ-руководители отметили, что вложения окупились в пятикратном размере, и многие из них планируют увеличить объем инвестиций в ближайшие два года почти на 25%.

В то же время, сотрудники по-прежнему сообщают о плохой работе аппаратного и программного обеспечения: 50% респондентов назвали свои ПК устаревшими или неэффективными с точки зрения скорости работы, надежности или мощности. 46% опрошенных отмечают, что в программном обеспечении часто возникают сбои, которые приводят к остановке работы. 33% участников полностью удовлетворены корпоративным ноутбуком. 30% отмечают, что их ноутбуки и десктопы эффективно поддерживают работу на кросс-платформах.

Технологии, которые Ит-подразделения предоставляют сотрудникам, играют важную роль в формировании опыта. Так, почти 60% руководителей отметили, что устройства и ПО, подобранные в соответствии с потребностями работника, улучшают его опыт на 10%.

В то же время, 84% ИТ-руководителей уверены, что сотрудники могут легко начать работу на новом ПК, и только половина работников считают, что это возможно. Однако респонденты обеих групп согласны с тем, что технологическую модернизацию необходимо оптимизировать. Руководители считают, что для улучшения опыта сотрудников в первую очередь необходимо интегрировать аппаратное и программное обеспечение. Что касается сотрудников, они просто хотят получить стабильно работающие устройства.

В исследовании представлены несколько ключевых рекомендаций для руководителей компаний, которые помогут повысить вовлеченность сотрудников и улучшить бизнес-показатели за счет технологических инвестиций.

Перераспределение инвестиций. Многие руководители инвестируют средства в новейшие технологии, например, в 5G, дополненную и виртуальную реальность (AR/VR), инструменты на базе ИИ или машинного обучения. Однако по мнению сотрудников, им следует, в первую очередь, сосредоточиться на базовых потребностях работников — обеспечить их надежными сервисами для совместной работы и ПК.

Корректировка приоритетов. Стремясь улучшить опыт сотрудников, руководители также должны отслеживать конкретные метрики производительности. По данным исследования, почти 80% руководителей планируют в ближайшие несколько месяцев работать над повышением вовлеченности сотрудников.

Внимание к ПК. Персональные компьютеры — критически важный инструмент. Так, 77% штатных сотрудников отметили сильное влияние этих устройств на качество повседневной работы и эффективность взаимодействия друг с другом. Переключение внимания обратно на ПК позволит увеличить прибыль и повысить удовлетворенность заказчиков. Большинство респондентов согласны с этим мнением: 69% отмечают огромную важность ПК для повышения удовлетворенности заказчиков, 62% — для роста доходов, 55% — для удержания сотрудников.

Привлечение сотрудников к принятию решений. Большинство сотрудников (72%) уверены, что для улучшения опыта, руководителям следует учитывать мнение и потребности работников, что позволит выбирать наиболее удачные технологические решения.

«Исследования подтвердили стратегическую важность технологий. Это не просто затраты, но критически значимые инвестиции. Внедрение необходимых технологий многократно окупит первоначальные вложения, — отметил Кристиан Тейсманн (Christian Teismann), президент подразделения коммерческих ПК и интеллектуальных устройств компании Lenovo. — Главный ресурс любой компании — ее кадры, и для увеличения их вовлеченности следует уделить внимание ПК и инструментам для совместной работы, а также привлекать сотрудников к принятию решений о закупках. В современных условиях работы эти меры имеют принципиальное значение».