CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Телеком Инфраструктура ТВ и радио Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Электроника Ритейл Дистрибуция Розница Техника Импортонезависимость
|

Для российских ТВ власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам

Российские власти уже с 2026 г. планирует установить требования для производства и локализации телевизоров в России. В пояснительной записке к законопроекту предусмотрено начисление баллов, необходимых для включения в реестр отечественной продукции. Основное внимание уделяется компонентам, необходимым для изготовления телевизоров, включая электронную компонентную базу, комплектующие и программное обеспечение.

Балльная степень локализации продукта

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России вводит начисление баллов для отечественных телевизоров, пишут «Ведомости». Признание техники отечественной дает преимущества на государственных закупках.

С 1 января 2026 г. сотрудники Минпромторга намерены ввести новые требования для производства и локализации телевизоров в России. Эта информация содержится в проекте поправок к постановлению правительства №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

Журналисты «Ведомостей» ознакомились с текстом документа, сводным отчетом и пояснительной запиской к нему. Поправки были опубликованы 8 июля 2025 г. на портале нормативно-правовых актов (НПА). Основное внимание в документе уделяется компонентам, необходимым для изготовления телевизоров, включая электронную компонентную базу, комплектующие и программное обеспечение (ПО).

snapedit_1752150192902_1.jpeg

«Квант»
Для российских телевизоров власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам

Постановление №719 определяет критерии, по которым продукция может считаться произведенной на территории России. В нем предусмотрено начисление баллов, необходимых для включения в реестр отечественной продукции Минпромторга. Эти баллы можно зарабатывать за счет использования российских комплектующих и технологий в процессе производства. Государственные заказчики обязаны придерживаться данного реестра при осуществлении своих закупок.

Расчет отечественной локализации

Согласно сводному отчету, для телевизоров установлены требования, включающие выполнение в России определенного набора технологических операций и соблюдение условия, при котором доля иностранных комплектующих в себестоимости техники не превышает 60%. Однако, по мнению представителей Минпромторга, эти требования не учитывают специфику производства телевизоров с жидкокристаллическими (ЖК) экранами, в частности, условие о производстве ключевого элемента на территории России.

10 июля 2025 г. балльная система для признания отечественными ЖК-мониторов (применяемых в электронных часах, телефонах, телевизорах и т.д.), аппаратуры для записи и воспроизведения изображений в части ЖК-модулей (ключевых компонентов дисплеев для телевизоров) и самих телевизоров не разработана.

В поправках министерство предлагает с 1 января 2026 г. установить минимальную сумму для отечественных телевизоров в 35 баллов, с 2028 г. – не менее 40, с 2030 г. – не менее 85 баллов. Для аппаратуры записи и воспроизведения изображений, помимо телевизоров (может включать в себя демонстрационные экраны), требования выше: с 2026 г. не менее 60 баллов, с 2028 г. – не менее 65, с 2030 г. – не менее 80.

Для ЖК-мониторов российские власти предлагают с 2026 г. установить планку в 35 баллов, с 2028 г. – не менее 45 и не менее 85 баллов с 2030 г. Таким образом, из максимальных 100 баллов к 2030 г. телевизоры и компоненты к ним должны быть локализованы не менее чем на 80%.

В документах к поправкам указано, что из-за усиления санкционного давления на Россию из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, отечественные производители телевизоров вынуждены закупать иностранные радиоэлектронные компоненты. Для снижения зависимости компании перестраивают производство, но сталкиваются с трудностями из-за отсутствия государственной поддержки, включая приоритет отечественных телевизоров в государственных закупках. Введение балльной системы призвано способствовать решению этой проблемы.

Возврат инвестиций

Требования по локализации критически важны для закупок по №44-ФЗ (определяет порядок закупок для государственных и муниципальных структур) и № 223-ФЗ (порядок закупок для компаний с государственным участием). По данным «Тендерплана», за первое полугодие 2025 г. в совокупности было размещено 829 госзакупок на телевизоры на 468,5 млн руб., за тот же период в 2024 г. — 1188 госзакупок на 984,3 млн руб.

Динамика закупок телевизоров по № 44-ФЗ за 2024 г. изменилась разнонаправленно, уточнил «Ведомостям» эксперт сервиса «Контур.Закупки» Василий Данильчик. Количество закупок, по данным сервиса, выросло на 15% до 4,6 тыс. в 2024 г. против 4 тыс. в 2023 г. Но в денежном выражении объем закупок снизился на 6,6% – с 3,62 млрд руб. в 2023 г. до 3,38 млрд руб. Это может говорить о снижении средней стоимости техники или увеличении доли мелких закупок, полагает Данильчик. По №223-ФЗ картина более стабильная и позитивная, оценил он: закупок стало больше на 10,5% – с 1,9 тыс. до 2,1 тыс., а сумма договоров выросла на 28% – с 3,16 млрд до 4,05 млрд руб., что может говорить о выборе более дорогих моделей, резюмировал эксперт.

Всего в 2024 г. в России покупки телевизоров упали в количественном выражении на 11,3% до 7,8 млн шт., но в деньгах сегмент вырос на 1,5% до 234,4 млрд руб., писал в январе 2025 г. исходя из данных директора департамента крупной бытовой техники компании «Марвел-дистрибуция» Ларисы Сениной.

В сводном отчете указано пять субъектов регулирования — производителей компонентов и телевизоров: «Квант», «Дюкс», «Икар», «Лига смарт» и NexTouch. Эти компании уже включены в реестр Минпромторга России, и, согласно отчету, с ними обсуждалось введение балльной системы.

Генеральный директор разработчика и производителя дисплеев и интерактивного оборудования NexTouch (ГК «Некс-Т») Владимир Крикушенко уточнил «Ведомостям», что в компании ознакомились с проектом документа, он вводит давно назревшие корректировки. «В конкретный момент это не сильно повлияет на производство, а в перспективе позволит привлечь дополнительные инвестиции в сектор», – полагает он. По мнению Крикушенко, до 2030 г. набрать заявленные баллы вполне осуществимо. «Безусловно, это большая работа, но будем успевать», — подчеркнул топ-менеджер. Он также объяснил, что сейчас важно поддержать спрос со стороны госзаказчиков, чтобы производители понимали сроки возврата инвестиций в локализацию с учетом новых требований.

Высокие требования

Советник антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина отмечает, что в редакции от 10 июля 2025 г., помимо балльной системы, предлагается ввести строгие требования к документации, правам на ПО и производственной базе, что ужесточает критерии признания продукции российской. По ее словам, пять компаний, упомянутых в сводном отчете, это уже известные на момент оценки производители, работающие в России по указанным категориям продукции (телевизоры, панели для видеостен, ЖК-модули). Это не исключает наличия других производителей, которые пока не включены в реестр или могут появиться позднее. По мнению Павлухиной, новым компаниям, планирующим начать производство, и предприятиям с низким уровнем локализации будет сложнее соответствовать требованиям. Требования становятся более комплексными и количественно измеримыми, включают новые критерии оценки, а процесс подтверждения соответствия влечет дополнительные издержки, отмечает она. Балльная система предоставляет производителям гибкость в выборе стратегии локализации: они могут набирать необходимое количество баллов разными способами, не выполняя все критерии, отметила Павлухина. По ее словам, для компаний, готовых инвестировать в производство в России, эти изменения в перспективе могут быть выгодны, особенно с учетом преимуществ локализации при участии в госзакупках, добавила юрист.

Введение балльной системы будет выгодно российским производителям, которые действительно занимаются собственной разработкой, а не просто собирают телевизоры по модели white label т.е. модель сотрудничества, при которой одна компания производит продукт, а другая продает его под собственным брендом, отметил независимый аналитик и автор Telegram-канала RusMicro Алексей Бойко. По его словам, производитель может выпускать продукцию под своим брендом, собирая ее из готовых компонентов или производя лишь часть российских элементов, используемых в конечном изделии. По словам Бойко, российское производство подразумевает, что основой является разработка и управление процессом создания изделия, но путь от нероссийского к российскому включает множество этапов, не все из которых четко регламентированы. Рынок телевизоров сложный и низкомаржинальный, что затрудняет вхождение российского бизнеса, отметил эксперт. Однако при введении новых требований и государственной поддержки для такой продукции ключевые производители электроники могут заинтересоваться развитием телевизионной индустрии, считает он.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Китайское ТВ запустило сурдопереводчиков на основе нейросетей. Глухие зрители их не понимают

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще