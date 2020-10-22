Vertiv и Honeywell сделают ЦОДы более экологичными

Honeywell и Vertiv создадут решения, которые обеспечат экологическую безопасность, отказоустойчивость и производительность ЦОД. Ожидается, что эти решения будут доступны уже в 2020 году.

В основе новых решений лежат системы управления зданиями (BMS), программное обеспечение для эксплуатации зданий, системы охраны и обеспечения безопасности от Honeywell, а также источники бесперебойного питания (ИБП), системы распределения электропитания, системы регулирования температуры и мониторинга инфраструктуры и модульные решения от Vertiv. Они помогут крупным предприятиям и компаниям, предоставляющим услуги колокейшн и поддержки периферийных вычислений, обеспечить совместимость данных из разных систем в одном дата-центре. Компании будут использовать информацию об эксплуатации зданий для оптимизации операций, снижения энергопотребления и затрат, а также одновременно повышать производительность и экологичность ЦОД.

«Сегодня ЦОД сталкиваются с теми же проблемами, что и другие сооружения, в которых есть разные системы, не предназначенные для совместной работы. Но эти проблемы становятся для дата-центров настоящим вызовом, — отметил Вимал Капур, президент и генеральный директор Honeywell Building Technologies. — Мы надеемся, что в результате сотрудничества с Vertiv мы сможем предложить рынку интегрированные решения, которые помогут операторам ЦОД более эффективно обрабатывать большие объемы данных, получаемые из разных систем, и обеспечат эффективную и экологически безопасную эксплуатацию всего оборудования».

«Непрерывность бизнеса важна как никогда, поскольку все больше людей работают, учатся и подключаются к сети удаленно, что приводит к взрывному росту объемов данных и увеличению спроса на новые ЦОД. Чтобы отвечать на вызовы времени, дата-центры должны быть более эффективными, надежными и устойчивыми», — сказал Роб Джонсон, генеральный директор Vertiv. — Сотрудничество с Honeywell поможет нам обеспечить высокое качество обслуживания дата-центров. Наши предложения дополняют друг друга, что делает их более выгодными для операторов ЦОД».

Сотрудничество двух компаний улучшает управление энергопотреблением и обеспечивает бесперебойную работу, эффективность и экологическую безопасность ЦОД

В 2018 году ЦОД потребляли примерно 1% мировой энергии. Отрасль добилась больших успехов в сокращении спроса на энергию, в том числе при помощи возобновляемых источников энергии. Тем не менее компании будут предпринимать дальнейшие шаги в направлении более экологичного и низкоуглеродного будущего.

Прежде всего они обратят внимание на микросетевые решениям для ЦОД, которые помогут обеспечить более эффективную интеграцию альтернативных источников энергии, таких как солнечные батареи, топливные элементы и аккумуляторы. Такие решения помогут операторам заметно улучшить функциональность ЦОД и снизить стоимости его владения.

Первым предложением от Honeywell и Vertiv станет интеллектуальное решение для управления энергопотреблением, включающее систему управления энергоресурсами и диспетчерского контроля на единой интегрированной платформе. Решение будет сочетать в себе ресурсы для накопления энергии, аналитики, прогнозирования и экономической оптимизации, что предоставит операторам возможность интеллектуального и автономного выбора источников энергии и услуг энергосети. Это позволит управлять нагрузкой ЦОД и сокращать затраты на электроэнергию при сохранении требований к времени бесперебойной работы. В итоге, решение поможет компаниям поддерживать работоспособность ЦОД и при этом оптимизировать затраты на электроэнергию, что сделает поддержку дата-центра более экологичной и сократит углеродный след. Оно также позволит операторам лучше управлять политикой экологической безопасности и учитывать внешние факторы риска, такие как погодные условия и надежность электросети.

Большое количество энергии, которая используется для управления тепловым режимом, внутренними системами сооружения и системой физической безопасности, может увеличить риск простоя ЦОД. Новое масштабируемое и простое в реализации интеллектуальное решение по управлению питанием от Honeywell и Vertiv предназначено для обеспечения удаленного мониторинга и обслуживания оборудования, снижения затрат, устранения избыточных факторов и повышения эффективности использования энергии (PUE).

Компании совместно продают продукты ведущих в отрасли брендов, обеспечивающие лучшую в своем классе поддержку ЦОД. В их числе подразделение Honeywell по передовым технологиям обнаружения дыма под маркой VESDA, платформа управления производительностью предприятия Honeywell Forge (включая Honeywell Forge Energy Optimization), Enterprise Buildings Integrator (EBI) и Niagara Framework, а также решения Vertiv Liebert по управлению электропитанием и температурным режимом, решения Vertiv Avocent для мониторинга и управления ИТ-инфраструктрутой и решения Vertiv Geist по распределению электропитания.