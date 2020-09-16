Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома»

Компания Nexign (входит в «ИКС Холдинг»), поставщик систем поддержки бизнеса (BSS) и решений интернета вещей (IoT), объявила об успешном завершении проекта модернизации биллинговой системы для «Узбектелекома».

«Узбектелеком» – ведущий оператор телекоммуникаций Узбекистана, который охватывает своей сетью всю территорию республики. Местная телекоммуникационная сеть компании насчитывает свыше 2 тыс. АТС емкостью более 2 млн номеров. «Узбектелеком» предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи, ШПД (широкополосный доступ), а также является основным поставщиком телекоммуникационных услуг для государственных структур и ведомств. В августе 2020 г. абонентская база мобильной сети «Узбектелекома» достигла 6 млн пользователей.

В 2018 г. перед «Узбектелеком» стояла задача провести трансформацию пяти отдельных BSS-систем в единое конвергентное решение. Кроме того, компании было необходимо сократить время вывода на рынок новых продуктов и услуг (TTM, time to market), упростить процесс создания пакетных предложений для абонентов, снизить операционные расходы.

После проведения открытого тендера, оператор принял решение о выборе Nexign в качестве поставщика биллинговой системы. Одним из факторов выбора подрядчика стала скорость внедрения, которую Nexign продемонстрировала во время реализации пилотного проекта для «Узбектелеком».

Nexign Converged BSS (конвергентное BSS-решение Nexign), включающее набор продуктов онлайн-тарификации и управления политиками Nexign Network Monetisation Suite, обеспечило комплексное сопровождение всех ключевых бизнес-процессов «Узбектелекома». Проект проводился в два этапа. Первый из них включал в себя развертывание биллинговой системы и миграцию абонентов мобильной связи на новое решение. В ходе второго этапа проекта в новую систему была перенесена база абонентов фиксированной связи и ШПД. При этом, в ходе реализации проекта, команда Nexign обеспечила непрерывность бизнеса оператора – замена биллинговых систем и миграция абонентов проводилась без остановки обслуживания абонентов и с минимальными влиянием на существующие процессы оператора.

В результате проекта модернизации биллинговой системы была достигнута полная конвергенция мобильной и фиксированной связи «Узбектелекома», включая услуги ШПД и IPTV. Решение Nexign позволило абонентам оператора связи получать единый счет за разные виды услуг. Также использование Nexign Converged BSS позволило «Узбектелекому» оптимизировать затраты на обслуживание систем BSS, включая CRM, роуминг, интерконнект и управление задолженностью.

Срок вывода новых продуктов и услуг на рынок сократился с двух месяцев до двух недель, а запуск новых мультиплатформенных услуг и тарифов способствовал увеличению абонентской базы оператора более чем на 1,6 млн абонентов. Доход компании на одного абонента (ARPU) после перехода на новое решение вырос на 10%.

«Модернизация биллинговой системы позволила «Узбектелеком» быстрее и эффективнее запускать новые услуги для пользователей и повысить качество обслуживания абонентов, – сказал Андрей Гулидин, коммерческий директор Nexign. – Мы рады, что, разрабатывая высокотехнологичные решения и обеспечивая более низкую совокупную стоимость владения, мы смогли поддержать «Узбектелеком» в развитии бизнеса и их миссии по расширению возможностей доступного и безграничного общения для жителей и гостей Узбекистана».

«Наша компания непрерывно развивает сеть, повышая качество, информационную безопасность и инновационность услуг, – сказал Алишер Зуфаров, коммерческий директор «Узбектелеком». Мы увидели в Nexign не только поставщика качественных BSS-решений, но и надежного партнера, ориентированного на долгосрочные отношения с клиентом и совместный результат. Также важным фактором стало то, что компания Nexign, подобно нашей, стремится к использованию ведущих мировых технологий и следует лучшим практикам международной телеком-отрасли».