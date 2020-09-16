МТС поможет бизнесу контролировать доставку грузов логистическими компаниями

МТС запустила услугу, которая позволит компаниям без собственного автопарка контролировать все этапы доставки грузов. Первым клиентом стал «Картли» — один из ведущих трейдеров полимерной продукции в России и СНГ.

Решение на основе продукта «Мобильные сотрудники» позволяет отслеживать местоположение водителей подрядных организаций и получать уведомления о времени доставки груза, не устанавливая GPS-трекер в машину. Сервис будет наиболее востребован у крупных промышленных и торговых предприятий.

В приложении отображается информация о плановой дате прибытия водителя и его текущем местоположении, дополнительно можно настроить уведомления о выезде автомобиля со склада или прибытии к заказчику. Услуга может быть интегрирована с собственными информационными системами или приложениями клиента.

Перед отправкой груза клиент вносит в приложение номер телефона водителя, на который приходит SMS с просьбой подтвердить согласие на определение местоположения. После завершения рейса необходимо повторно отправить SMS, чтобы прекратить отслеживание. Услуга работает как с абонентами МТС, так и с клиентами Мегафон и Билайн. Точность геопозиции достигает десятков метров в городе и сотен метров за городом.

«Мы отслеживаем 70% поставок, до конца года мы намерены довести эту цифру до 90%, – отметил заместитель директора группы компаний «Картли» по стратегическому развитию Сергей Евстратов. – Услуга позволяет оптимизировать взаимодействие менеджеров по продажам, логистов, водителей, клиентов и поставщиков. Благодаря использованию сервиса нам удалось значительно сократить время на организацию и отслеживание доставки и повысить лояльность клиентов».

«МТС адаптирует уже зарекомендовавший себя сервис под задачи клиентов, создавая новые сценарии использования. Специально для «Картли» МТС адаптировала сервис «Мобильные сотрудники» под мониторинг водителей сторонних компаний, и теперь услугой могут воспользоваться и другие клиенты. Стоимость зависит от необходимого количества запросов и варьируется от 60 копеек до одного рубля за запрос», – отметил директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.