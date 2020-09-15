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Обновленная версия Voximplant Kit включает возможности омниканального контакт-центра

Интеграция Бизнес-приложения

Voximplant представила рынку обновленный Voximplant Kit. Теперь это не просто визуальный редактор для создания кампаний исходящих звонков и настройки умного IVR, новая версия включает возможности омниканального контакт-центра. Сейчас Voximplant Kit позволяет создавать сложные сценарии обслуживания клиентов без затрат на штат программистов. Сервис решает задачи отделов клиентского сервиса, маркетинга, продаж и многих других, и может быть запущен за один день.

Важная часть обновлений коснулась обеспечения омниканальных коммуникаций с клиентами. Интеграция телефонии с любой CRM-системой, популярными мессенджерами и SMS позволяет обрабатывать все запросы в режиме одного окна и обеспечивает быстрый доступ к информации о клиенте для любого оператора.

Ключевым преимуществом сервиса остается продвинутый инструментарий для автоматизации коммуникаций из коробки: Voximplant Kit использует синтез речи ведущих провайдеров – Google, «Яндекс», «Тинькофф», Amazon, IBM, Microsoft – и включает более 120 различных голосов. Voximplant также обеспечивает распознавание голоса в реальном времени для более чем 80 языков, а Dialogflow Connector позволяет применять возможности искусственного интеллекта от Google для создания умных виртуальных операторов или помощи живым операторам.

«Кризис 2020 г. наглядно продемонстрировал, что только автоматика может справиться с пиковыми нагрузками в условиях форс-мажора. Количество обрабатываемых голосовым ассистентом обращений легко масштабируется в десятки раз, а работа операторов требует дополнительного найма, обучения, больших финансовых и временных затрат», – отметил Юрий Воеводко, директор продукта Voximplant Kit.

Помимо этого, пандемия показала, что контакт-центры технически не готовы к удаленной работе. Многие компании не смогли оперативно обеспечить переход операторов на самоизоляцию в силу отсутствия инфраструктуры и удаленного доступа к базам информации. Voximplant Kit решает проблему за счет создания удаленного рабочего места оператора с учетом индивидуальных потребностей бизнеса и обеспечением высокого уровня связи. Возможность гибко масштабировать число подключенных сотрудников и коммуникационных потоков гарантировано облачной платформой Voximplant, лежащей в основе продукта Voximplant Kit и ежегодно обрабатывающей миллиард звонков.

«Современные решения для контакт-центров не обладают необходимым функционалом и гибкостью для использования возможностей ИИ в соответствии с быстро меняющимися требованиями бизнеса, – сказал Алексей Айларов, СЕО и сооснователь Voximplant. – Более того, они требуют усилий целой команды разработчиков для поддержки сервиса. Мы создали Voximplant Kit, чтобы удовлетворить потребность клиентов в простом и одновременно продвинутом инструменте для управления коммуникациями, при этом сделав его доступным по стоимости для бизнеса любого уровня».

Voximplant Kit позволяет гибко настраивать бизнес-процессы обработки коммуникаций за считанные часы. Все управление происходят в визуальном редакторе – так, менеджер самостоятельно сможет настроить обработку входящих вызовов и сообщений, указав навыки каждого оператора и задав логику автоматической переадресации обращений. Создание голосовых ассистентов, интегрированных с базой знаний компании и способных взять на себя до 80% рутинных операций, также не требуют навыков программирования.

«Интерфейс Voximplant Kit очень удобен для работы, процесс создания сценариев прозрачен и интуитивно понятен. При возникновении вопросов можно обратиться к подробной документации. Кроме того, команда Voximplant всегда была открыта к развитию и доработке сервиса под нужды клиента – и выпуск новой версии визуального редактора, максимально отвечающей современным запросам бизнеса, только подтверждает это», – сказал Анар Мамедов, Ex Product Manager of Customer Service, Skyeng.

Оценить возможности и преимущества Voximplant Kit можно в рамках пробного периода.

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