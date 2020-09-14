В России с начала 2020 года установлены пять ЦПМ HP Indigo

HP Inc. объявила об установке пяти цифровых печатных машин серии HP Indigo в России с начала 2020 года. Широкий ассортимент этой линейки создан для всех сегментов рынка печати и открывает перед клиентами новые возможности по расширению спектра услуг и оптимизации производственных процессов. В этом году технологии HP Indigo уже выбрали компании «Этиколь», «Оптифлекс», «Фотоэксперт», «ОКИЛ-САТО» и «Арт Лейбл». Поставка и установка оборудования была реализована партнером HP – компанией «НИССА Центрум», которая занимает лидирующие позиции в области комплексных полиграфических решений и уже более 25 лет является официальным дистрибьютором ЦПМ HP Indigo на территории России и стран СНГ.

С каждым годом спектр применения цифровой печати расширяется и активно конкурирует с традиционной печатной техникой. Даже в условиях пандемии и нестабильной экономической ситуации многие игроки рынка видят перспективы цифровой печати. Сегодня всё большее количество компаний отдают предпочтение серии HP Indigo: портфолио поддерживает широкий спектр цветопередачи, богатый ассортимент запечатываемых материалов и передовое качество печати даже на больших скоростях без лишних издержек.

В этом году полиграфическая компания «Арт Лейбл» инсталлировала новый печатно-отделочный комплекс, куда вошла рулонная ЦПМ HP Indigo 6900. Компания специализируется на печати этикетки и предлагает своим заказчикам полный цикл производства готовых изделий – от разработки до доставки. Внедрение технологий цифровой печати HP Indigo помогает эффективно выполнять разноплановые задачи заказчиков в кратчайшие сроки.

Липецкая типография «Оптифлекс» в марте 2020 года внедрила в производственный процесс цифровую печатную машину HP Indigo 6900. Выбор оборудования HP был обусловлен возможностями печати на термочувствительных носителях, таких как безосновные пленки и полиэтилен, а также на материалах, требующих использования белого цвета, например, прозрачные материалы или металлик. запуском ЦПМ HP Indigo компания повысила свою гибкость при выполнении заказов, а также начала предлагать услуги печати переменных данных.

В июне 2020 года питерская типография «Этиколь», которая специализируется на узкорулонной печати упаковки и этикетки, ввела в эксплуатацию семикрасочную рулонную ЦПМ HP Indigo 6900. Для компании это уже вторая печатающая машина HP Indigo – в 2018 году она запустила в работу HP Indigo 6800. Такое расширение печатного парка позволит компании нарастить присутствие на рынке и ускорит выполнение заказов.

«Для нас цифровая печать – это оптимальное решение в условиях роста спроса заказчиков на персонификацию продукции, индивидуальный дизайн, а также в ответ на требования законодательства в сфере защиты прав потребителей и борьбы с контрафактной продукцией. Цифровая печать в данном случае является ответом на все вызовы со стороны современного полиграфического производства», – сказал Алексей Васильев, генеральный директор типографии «Этиколь».

В июне «Фотоэксперт», лидер российского рынка фотопечати и обладатель крупнейшего в России парка HP Indigo, ввел в эксплуатацию цифровую печатающую машину HP Indigo 12000 формата B2. Уникальный технологический комплекс компании является важнейшим инструментом, обеспечивающим ее доминирование на рынке фотопечати России.

В июле группа компаний «ОКИЛ-САТО», крупнейший производитель этикеточной продукции в России, установила у себя на производстве седьмую по счету ЦПМ HP Indigo 6900.

Денис Окулов, основатель компании «ОКИЛ-САТО», отметил: «Цифровая печать формирует новый сегмент и успешно вытесняет простые аналоговые машины, используемые для печати малых тиражей. Существует мнение, что «цифра» развивается только в малых тиражах, но в нашей практике тиражи существенно варьируются в зависимости от географии. Например, практически всё, что мы печатаем в Новосибирске, — это совсем маленькие объемы, в Екатеринбурге они заметно больше, а в Санкт-Петербурге тиражи иногда просто огромные — тысячи, десятки и даже сотни тысяч метров».