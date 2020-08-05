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Подтверждена совместимость РЕД ОС и «Комэкс - мои документы»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и «Комэкс» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программы «Комэкс - мои документы» (производства «Комэкс») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Комэкс – мои документы» («Программа автоматизации деятельности центров предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы») зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (№3623).

«Успешные результаты тестирования программы «Комэкс - Мои документы» на операционной системе РЕД ОС открывают новые возможности для центров предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы». Предлагаем комплексное решение на основе исключительно российских продуктов, входящих в Реестр Минкомсязи России и полностью отвечающих политике импортозамещения ПО», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Использование программы «Комэкс - мои документы» на операционной системе РЕД ОС обеспечило надежное функционирование автоматизированной информационной системы сети многофункциональных центров Курской области. При этом, полностью выполняются требования к информационной безопасности при обработке персональных данных в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг», - сказал Виктор Коноваленков, директор «Комэкс».

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