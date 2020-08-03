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«Адвантум» и «Кама-Грузовик» создали комплексное решение для перевозки температурных грузов

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«Адвантум» и «Кама-Грузовик» создали комплексное решение, которое состоит из полуприцепа на базе НЕФАЗ, холодильно-отопительной установки Carrier и цифрового сервиса – программно-аппаратного комплекса ThermoFleet. Укомплектованный таким образом полуприцеп отвечает всем современным требованиям ритейлеров к перевозкам продуктов питания, а также соответствует нормативам перевозки фармацевтических препаратов.

Программно-аппаратный комплекс ThermoFleet осуществляет онлайн контроль температуры и информирует об отклонениях заданного температурного режима всех заинтересованных участников перевозки, позволяя оперативно реагировать на внештатные ситуации и предотвращать порчу груза.

Владельцы автопарков получают сертифицированный по ГОСТ Р 56940-2016 терморегистратор, соответствующий текущим и ожидаемым требованиям законодательства в области контроля непрерывной холодовой цепи. Таким образом, собственникам транспорта, оснащенного регистраторами ThermoFleet, не потребуется переоснащать свои парки новыми устройствами в связи с новыми требованиями властей в части контроля температурной транспортировки.

Преимуществами полуприцепа с ThermoFleet являются официальное подключение к рефрижераторным установкам, согласованное с производителями, а также возможность бесшовной интеграции с крупнейшими ритейлерами.

Например, дилерам вендора Carrier доступна информация о состоянии холодильного агрегата в режиме реального времени, что позволяет превентивно обслуживать устройство, снижая тем самым затраты на техническое обслуживание и ремонт и повышая надежность его работы. Опыт эксплуатации первых 150 устройств TermoFleet позволяет говорить о 20% сокращении затрат на сервис холодильного агрегата.



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