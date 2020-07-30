МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей

МТС сообщила о реализации первого этапа масштабного проекта интернета вещей в дата-центре «Авантаж», одном из крупнейших в России и сертифицированном по стандарту Tier III Constructed Facility. МТС разместила более чем 2 000 датчиков интернета вещей в залах дата-центра. Реализация IoT-проекта позволяет повысить надежность работы дата-центра и сократить до 20% износ оборудования клиентов. Компании также могут самостоятельно дистанционно контролировать параметры своих стоек.

Данные об изменении температурного режима в залах дата-центра и энергопотреблении ИТ-оборудования оперативно передаются в центр управления. Датчиками оборудованы распределительные системы питания всех уровней ЦОДа – магистральные, рядные, а также вводы питания клиентских стоек, холодные и горячие коридоры. Каждая стойка с оборудованием заказчиков укомплектована датчиками температуры. В случае отклонения от заданных параметров сотрудникам дата-центра приходит sms-уведомление, что позволяет быстро реагировать на изменения и предотвращать нештатные ситуации.

На единой мониторинговой панели в центре управления ЦОДом формируется «температурная карта» залов, включая каждую стойку с клиентским оборудованием, также происходит визуализация режима энергопотребления. Это стало возможным благодаря интеграции IoT-решения с системой мониторинга Zabbix. Кроме того, вся совокупность контролируемых показателей поступает на облачную платформу «Телеучет данных» и автоматически выгружается в личный кабинет как службы эксплуатации клиентских сервисов дата-центра, так и коммерческих заказчиков.

«Внедренная IoT-система обеспечивает эффективное управление инфраструктурой дата-центра. Благодаря телеметрическим данным служба эксплуатации получила возможность в режиме реального времени видеть все происходящие изменения и превентивно на них реагировать. Это позволяет гарантировать клиентам дата-центра «Авантаж» высокое качество и надёжность оказываемых услуг. Для сложных технологических объектов, таких как «Авантаж», система удаленного контроля за состоянием оборудования является одной из основ непрерывной работы в круглосуточном режиме. Кроме того, реализация подобных проектов и совершенствование эксплуатационных процессов готовит нас к выходу на очередной этап сертификации по Tier III Operational Sustainability», – отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

«На втором этапе проекта мы планируем подключить в «Авантаже» еще порядка двух тысяч датчиков. Комплексное IoT-решение позволяет гибко управлять инфраструктурой и параметрами залов, независимо от типа эксплуатируемого оборудования и его функционала, гарантируя клиентам безопасность и сохранность данных. В перспективе на основе датчиков и платформы можно будет получать еще более комплексную аналитику, а также вырабатывать алгоритмы и автоматизировать действия по реагированию на наиболее типичные отклонения в работе оборудования», – сказал директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.