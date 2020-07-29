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Спецпроекты

Предприятия Красноярского края смогут внедрять сложные инновационные проекты благодаря цифровому офису МТС

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Компания ПАО «МТС» сообщает о создании в Красноярском крае цифрового офиса для реализации комплексных ИТ-проектов. Благодаря цифровому офису предприятия региона смогут разрабатывать и внедрять сложные инновационные проекты, включающие передовые сервисы МТС, такие как BigData, интернет вещей, облачные технологии.

В задачи новой структуры входит комплексный аудит ИТ-инфраструктуры предприятий региона, анализ потребностей в высокотехнологических продуктах для решения задач бизнеса, разработка уникальных цифровых продуктов и их внедрение на площадке заказчиков. В цифровой офис вошли эксперты с опытом работы в известных региональных системных интеграторах, а также с опытом в разработке и построении систем безопасности и автоматизации в крупных промышленных предприятиях, реализации цифровых решений в сфере производства и промышленности.



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