У больниц серьезные проблемы от защиты от БПЛА. Она глушит медоборудование

Российским медучреждениям для защиты от дронов требуются средства радиоэлектронной борьбы, разработанные с учетом их специфики. Существующие РЭБ создают помехи для их оборудования, использующего радиоканалы.



Специфика защиты медучреждений

Медицинский учреждения сталкиваются с проблемами при использовании средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов, так как не все РЭБ совместимы с медицинским оборудованием, пишут «Ведомости», ссылаясь на заявления представителей отрасли, в частности Наталии Котляр, заместителя директора по развитию бизнеса производителя антидроновых комплексов защиты АО «НИИ "Вектор"».

Не все РЭБ подходят для больниц, сказала Котляр. Наличие трудностей изданию подтвердили два собеседника из медучреждений Белгородской и Курской областей.

РЭБ — это комплекс систем, которые выполняют различные задачи, связанные с защитой объектов критической военной и гражданской инфраструктуры, а также используются для подавления вражеских средств защиты.

Помеха для медицинского оборудования

РЭП создает помехи, а в больницах высокая концентрация чувствительного электрооборудования, часть из которого работает по радиоканалам, пояснил гендиректор компании «Сеть свободного сотрудничества», эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Аэронет» Иосиф Нургалиев.

vecstock на freepik/создано при помощи ИИ Не все используемые для защиты от дронов РЭБ совместимы с медицинским оборудованием

Кроме того, для объектов здравоохранения действуют СанПиНы, строго регламентирующие допустимую мощность и длительность излучения, отметил представитель группы ФТК. Некоторые системы РЭБ нельзя ставить на объекты здравоохранения без санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего безопасность уровней излучения для людей.

Помощник генерального директора АНО «НПЦ «Ушкуйник» (разработчик решений в области гражданского беспилотия и противодронной защиты) Анна Цветкова рассказала, что в Белгороде, например, где проблема прилетов крайне актуальна, для защиты домов и социальных объектов начали использовать другие средства — антидрон-сети.

Кто отвечает за защиту медучреждений

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), как писал CNews в августе 2024 г. изменила порядок принятия решений о выделении радиочастот для средств радиоэлектронного подавления. Для применения РЭБ выше определенной мощности требуется письменное согласие Минобороны.

Оборудовать крупные российские больницы средствами обнаружения беспилотников и противодействия поручено Минздраву Постановлением Правительства № 1226 от 15 августа 2025 г.

При этом регламентов по совместимости медтехники с РЭБ нет, как сказал газете источник в производителе медицинской техники.

Всего в России в 2024 г., по данным Минздрава, насчитывалось 3,86 тыс. стационаров на 976,4 тыс. больничных коек. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2025 г. в структуре Минздрава и Федерального медико-биологического агентства работает 338 крупных медицинских организаций федерального уровня.

Обращений от медучреждений о наличии помех от применяемых средств РЭБ в радиочастотную службу не поступало, завил изданию представитель Роскомнадзора.