Выпущен первый в России сканер, распознающий поддельные документы многих стран

Российские разработчики создали первый в стране ИИ-сканер, способный распознавать и проверять на подлинность документы многих стран. Считывание и анализ данных происходит в отличие от систем прошлого поколения непосредственно на устройстве. Ежегодно планируется поставлять около 10 тыс. таких устройств не только на российский, но и мировой рынок.

Сканер с ИИ

Как стало известно CNews, разработчик ИИ-решений Smart Engines и производитель оборудования «Интек» создали первый в России мультиспектральный сканер со встроенным искусственным интеллектом. Он предназначен для распознавания документов и проверки их подлинности. Об этом CNews сообщил гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Все процессы, включая считывание, анализ и проверку подлинности документа выполняются внутри устройства, без передачи изображения на внешний компьютер. Ранее же изображения передавались на ноутбук или рабочую станцию.



По словам Арлазарова, компания планирует выйти на поставку 10 тыс. устройств ежегодно. «Мы выходим не только на рынок России, но и мира, включая СНГ и Ближний Восток», — отметил он.

Сканер совместим с широким спектром вычислительных платформ (x86_64, ARM, MIPS, «Эльбрус»), в том числе под управлением отечественных операционных систем. Он также работает с тонкими клиентами и планшетами.

Из чего состоит устройство

Сканер состоит из оптического модуля и встроенного вычислительного блока.

Smart Engine Smart Engine планирует поставлять тысячи ИИ-сканеров

Встроенный в устройство ИИ проверяет документ в трех диапазонах — оптическом, ультрафиолетовом (УФ), инфракрасном (ИК) — и выявляет более 80 признаков подделки. Система анализирует оригинальность и элементы защиты бланка документа (защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила и т.д.), обнаруживает механические вмешательства в сам документ, включая переклейку фото и другие манипуляции с данными. Помимо этого, ИИ также осуществляет кросс-валидацию данных основного разворота с данными машиночитаемой зоны (МЧЗ), проверяет чип и действительность документа.

«Мы перенесли принципы разработанные для томографии в область проверки подлинности и получили новые и уникальные результаты», — отметил представитель Smart Engines.

Модуль позволяет проверять на подлинность не только российские документы, но и паспорта иностранцев всех стран мира и национальные удостоверения Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана.

Чем известна компания

Smart Engines занимается разработкой алгоритмов в области компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Технологиями распознавания Smart Engine пользуются 70% жителей России и больше 275 млн человек по всему миру.

По итогам 2024 г. компания заработала 830 млн руб., что на 80% выше, чем по итогам 2023 г.

Компания была основана в 2016 г. ведущими учеными из нескольких институтов Российской академии наук, специализирующихся на распознавании и обработке изображений. В штате компании более 80 сотрудников, из которых 20 имеют ученые степени.