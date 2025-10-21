Россияне собрали робота-химика для проведения химических экспериментов

Российские ученые в октябре 2025 г. разработали робота-манипулятора для автоматизации и изучения реакций, который может стать помощником при проведении основных лабораторных операций. Устройство можно собрать из деталей, напечатанных на 3D-принтере. Со слов разработчиков, робот может работать в более сложных условиях и взаимодействовать с веществами, которые для человека вредны.

Создание робота

Ученые Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) разработали в октябре 2025 г. робота-манипулятора для автоматизации и изучения реакций, пишут «Известия». Устройство можно собрать из деталей, напечатанных на 3D-принтере.

Со слов разработчиков, устройство можно собрать из деталей, напечатанных на 3D-принтере. Оно поможет специалистам избежать появления случайных ошибок, так как будет заниматься отбором растворов реагентов, их смешиванием, а также контролем за протеканием реакции. Помимо этого, роботы заменят людей в опасных для человека условиях. Например, когда реагенты или продукты реакции токсичные.

«Мы предлагаем массово использовать наше решение для учебных и исследовательских лабораторий: для сборки такого робота понадобятся только детали, напечатанные на 3D-принтере, а программный код можно написать самим либо использовать код из открытых источников. С помощью таких платформ можно успешно автоматизировать задачи извлечения полезных или, наоборот, токсичных компонентов, а также поиск новых способов ускорения органических реакций. В частности, с такими технологическими помощниками нам было бы интересно исследовать более сложные, многостадийные реакции», — сказал доцент научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Антон Муравьев.

По словам заведующего кафедрой инжиниринга технологического оборудования Университета Московского института стали и сплавов (МИСИС) Алексея Карфидова, использование в 2025 г. таких конструкций в химическом производстве является крайне перспективным направлением. «Робот может работать в более сложных условиях и взаимодействовать с веществами, которые для человека вредны. Но все равно важно уделять внимание материалам и покрытиям, из которых он сделан, чтобы их не испортили едкие химикаты, с которыми должны проводиться эксперименты», — отметил он.

Устройства автоматизируют процессы в различных отраслях, таких как химическая промышленность, нефтехимия, производство строительных материалов, фармацевтика и химико-биологический анализ в медицине.

Научное учреждение

Университет ИТМО — российское федеральное государственное автономное учебное заведение высшего и послевузовского образования, с 2009 г. — национальный исследовательский университет (НИУ). Основан в 1900 г. в Санкт-Петербурге. Приоритетные направления вуза — информационные технологии (ИТ), искусственный интеллект (ИИ), фотоника, робототехника, квантовые коммуникации, трансляционная медицина, науки о жизни, научная коммуникация. Команда ИТМО по спортивному программированию — единственный в мире семикратный чемпион крупнейшей международной студенческой олимпиады по программированию, о чем писал CNews.

В октябре 2025 г. Forbes выпустил обновленный рейтинг вузов с лучшей репутацией у работодателей. ИТМО занял в нем восьмое место, поднявшись на одну строчку по сравнению с 2024 г. Рейтинг показывает, дипломы каких университетов выше всего ценятся на рынке труда, а также уровень доверия работодателей. Среди петербургских вузов ИТМО вошел в тройку лидеров.

ИТМО Робот-манипулятор для автоматизации и изучения реакций

Всего в итоговый список вошли 20 университетов из пяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Томска. В рейтинг включили вузы, чьих выпускников работодатели считают наиболее квалифицированными и охотнее всего берут на работу. Также компании выделили университеты, лидирующие по следующим направлениям подготовки: экономике, техническим наукам, маркетингу и коммуникациям, естественным наукам, креативным индустриям, гуманитарным наукам.

Репутационный индекс университетов основан на результатах опроса компаний из списка лучших российских работодателей по версии Forbes. В исследовании приняли участие организации из разных регионов, представляющие 43 отрасли экономики.

Открытие лауреатов Нобелевки по химии

Лауреаты Нобелевской премии по химии в 2025 г. получили ее за разработку металлоорганических каркасов.

В основе металлоорганических каркасов — ионы металлов, связанные между собой органическими молекулами — лигандами. Особенность конструкции — уникальная пористость, в пустоты которой могут попадать другие вещества, рассказал РБК заведующий кафедрой физики твердого тела и наносистем Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института (НИЯУ МИФИ) Михаил Маслов. «Такие кристаллы обладают рядом выдающихся характеристик: это рекордная удельная площадь поверхности, возможность регулировать форму и размеры пор, например, с целью создания соединений типа хозяин — гость, высокая кинетическая устойчивость и химическая стабильность», — пояснил ученый.

Создатели таких каркасов, получившие Нобелевскую премию, совершили своего рода революцию в материаловедении, считает кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии Российского технологического университета Московского института радиотехники, электроники и автоматики (РТУ МИРЭА) Андрей Дорохов. «Такие материалы являются крайне перспективными в качестве адсорбентов газов для хранения водорода или метана или для улавливания углекислого газа, катализаторов или газоселективных мембран т.е. пропускающих одни газы и не пропускающих другие, а также для поглощения воды из воздуха», — добавил Дорохов.