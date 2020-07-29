GS Nanotech автоматизировала бизнес-процессы в BPM-системе ELMA

GS Nanotech провела цифровую трансформацию на базе системы ELMA BPM.

Основным фактором, подтолкнувшим компанию к внедрению системы автоматизации бизнес-процессов, послужил бурный рост продуктовой линейки.

«От 1-2 продуктов мы резко перешли к десяткам. Когда мы работали по одному продукту — процессная модель была понятна. Когда продуктов стало больше — резко возросло количество процессов и регламентов, процессы начали ветвиться, возник хаос, мы погрязли в бумагах, заказы стали гореть», — сказала ведущий бизнес-аналитик программист GS Nanotech Ольга Давыдова.

Компании было важно создать единое информационное пространство, обеспечить эффективную работу сквозных процессов и увеличить количество номенклатурных позиций.

С помощью ELMA GS Nanotech на 30% увеличил скорость согласования документов; в 10 раз увеличил скорость процесса обучения; на 90% снизил количество ручного труда в поддерживающих процессах; перевел 100% сотрудников на ELMA BPM.