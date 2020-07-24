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Спецпроекты

BASF и IntelliSense.io ускорят цифровизацию горнодобывающей промышленности

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

BASF и IntelliSense.io объявили о партнерстве, которое подразумевает объединение широкой экспертизы компаний в таких сферах, как переработка минерального сырья, химическое обогащение руды, а также искусственный интеллект для промышленности. Совместный проект «Умный рудник» предлагает встроенные решения на основе искусственного интеллекта, а также обширный опыт BASF в области переработки минерального сырья и химии. Данная разработка позволит повысить эффективность, устойчивость и безопасность горных работ.

Проект «Умный рудник», разработанный BASF и IntelliSense.io – это открытая платформа для принятия решений в режиме реального времени, которую в течение трех месяцев можно настроить под отдельные площадки. Все процессы горного производства (измельчение, уплотнение, флотация и откачка жидкости), поддерживаются специальным приложением «Оптимизация как сервис» (OaaS), которое умеет прогнозировать и моделировать будущие параметры, а также генерировать ряд рекомендаций под конкретные процессы для анализа данных и оптимизации. Так как несколько приложений OaaS связаны друг с другом, клиенты могут повысить эффективность всей цепочки добавленной стоимости.

Удаленный доступ ко всем процессам при одновременной поддержке экспертов BASF обеспечивает прозрачность производственных и финансовых операций. Кроме того, встроенный инструмент для моделирования может использоваться для проверки альтернативных условий работы, обучения персонала и проработки сценариев «что если» без нарушения целостности интрузива.

Решения на основе искусственного интеллекта размещены на гибридной облачной архитектуре, которая позволяет осваивать ресурсы как на площадке, так и в облаке, чтобы помочь партнерам в горнодобывающей промышленности ускорить переход к цифровым технологиям.

Американская компания Image Resources была одной из первых, кто применил решения проекта «Умный рудник». Результаты от внедрения разработки в индустрию минеральных песков оказались многообещающими. «Представители Image Resources очень впечатлены новой разработкой BASF и IntelliSense.io и ее потенциалом. Мы убеждены, что проект «Умный рудник» может оказать позитивное влияние на точность и эффективность управления процессом, что позволит нам покорить новые высоты, – сказал Патрик Мутц, руководитель Image Resources. – Исходя из нашего опыта, мы уверены, что упрощение процесса быстрого принятия решений поможет нам достичь поставленных целей».

«Наше партнерство с IntelliSense.io объединяет в себе преимущества самого современного искусственного интеллекта и многолетнего опыта обогащения руды. Это позволило нам создать мощную, быструю и простую в использовании оптимизированную платформу, – сказал Дэмиен Кэби, старший вице-президент BASF, глава подразделений «Нефтехимия» и «Решения для горнодобывающей промышленности». – Повышение эффективности процессов в результате первых испытаний нашими командами является мотивацией для наших клиентов ускорить переход к цифровым технологиям», – продолжает он.

«Фокус на производительности горнодобывающей промышленности в условиях неблагоприятного экономического климата и ограничений в сфере устойчивого развития и прочих операций оказывает давление на бюджет и капитальные затраты. Подобный вызов требует инновационных решений с ускоренным созданием стоимости», – отметил Сэм Боз, генеральный директор IntelliSense.io. – Партнерство BASF и IntelliSense.io предоставляет горнодобывающим компаниям партнера, который прекрасно разбирается как в операционных процессах и возможных рисках, так и в новых технологиях».



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