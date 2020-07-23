Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

В группе компаний Elcorе Group запущен Портал самообслуживания партнеров, разработанный на базе Microsoft Dynamics 365 Portals. Внедрение выполнила консалтинговая компания Innowarе – Золотой ERP, СRM-партнер Microsoft.

Внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals – не первый проект, выполненный Innowаrе совместно с Elcore Group. Сотрудничество между компаниями продолжается уже более пяти лет. На протяжении этого периода специалисты Innowаre реализовали несколько проектов. В начале 2016 г. в группе компаний Elcore Group была запущена ERP-система Microsoft Dynamics AX 2012, следующим этапом внедрена CRM система (Microsoft Dynamics 365 for Sales), с помощью которой сейчас происходит управление продажами и сервисным обслуживанием.

Внедрение Dynamics 365 Portals расширило присутствие Elcore Group в сети. Зайдя в свой личный кабинет, на Портале самообслуживания Dynamics 365 Portals, партнеры Elcore Group могут видеть всю информацию, необходимую для работы, в частности: историю заказов и взаиморасчетов, прайс-листы, включая партнерские скидки и цены, счета на оплату и т.п. Вся информация доступна в разрезе дат, инвойсов, продуктов, номеров заказов и др. Основываясь на всех этих данных, любой партнер Elcore Group может в любой момент дня и ночи самостоятельно сформировать новый заказ и отследить статус существующего, а также при необходимости подать обращение в отдел сервисного обслуживания Elсorе Group.

Также в рамках проекта была выполнена интеграция Dynamics 365 Portals с системой ZOOMOS, которая поставляет детализированную информацию о товарах (атрибуты, описания, фотографии) для их размещения на Портале.

Запуск Dynamics 365 Portals происходит в несколько этапов. Первыми доступ к порталу получат белорусские партнеры. В ближайшем будущем, Портал самообслуживания будет доступен для всех партнеров компании, расположенных в Украине, Армении, Молдове, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Азербайджане и Кыргызстане.

Другие материалы рубрики

Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда

AMD впервые в истории обогнала Intel по цене акций

Росгвардия потратит 540 миллионов на электронную слежку за оружием россиян

Что мешает Ethernet стать стандартом в промышленности

В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live