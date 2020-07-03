ФСБ России сертифицировала новые модели «Рутокен ЭЦП 2.0»

«Актив» согласовала извещения об изменениях, в соответствии с которыми сертификат СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» теперь распространяется на модели токенов в форм-факторах micro и USB Type-C.

Рутокен ЭЦП 2.0 2100 micro и Рутокен ЭЦП 2100 Type-C могут использоваться для работы не только на десктопных операционных системах, но и на мобильной ОС Android в составе сертифицированного СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0 Android».

СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0 Android» — это программное обеспечение, которое работает с интеллектуальными ключевыми носителями Рутокен на мобильных устройствах под управлением ОС Android. «Рутокен ЭЦП 2.0 Android» позволяет сделать полноценное рабочее место на телефоне, планшете, смарт-терминале и подписывать квалифицированной электронной подписью документы на этих устройствах.

Криптографическое ядро продуктов линейки Рутокен ЭЦП 2.0 позволяет подписывать документы внутри, в автономном режиме. Все модели семейства Рутокен ЭЦП 2.0 2100 построены на защищенном смарт-карточном микроконтроллере и обеспечивают быструю реализацию российских и международных алгоритмов электронной подписи.

«Теперь в семействе Рутокен ЭЦП 2.0 2100 сертифицированы ФСБ России все модели. Это дает еще больше возможностей нашим партнерам и заказчикам. Идентификаторы Рутокен в форм-факторе USB Type-C могут использоваться в разном оборудовании: ноутбуках, планшетах, смартфонах. В нашей линейке уже две такие модели сертифицированы как СКЗИ и как средства электронной подписи: Рутокен ЭЦП 3000 Type-C и Рутокен ЭЦП 2100 Type-C. Для проектов, где требуется программно-аппаратное СКЗИ в форм-факторе смарт-карты, наши клиенты могут использовать смарт-карту Рутокен ЭЦП 2.0 2100», - отметил Дмитрий Горелов, коммерческий директор «Актив».