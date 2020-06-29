Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux

Zecurion и ГК Astra Linux подписали сертификат совместимости. Для проведения комплекса испытаний Zecurion DLP Linux Agent версии 1.2 был установлен на оборудование под управлением операционных систем Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.5 и 1.6, в т.ч. с обновлением безопасности «Бюллетень № 20191029SE16», и Astra Linux Common Edition релиз «Орёл» версии 2.12. Операционные системы были загружены с ядрами generic и hardened.

В ходе работ эксперты протестировали запуск, функционирование, остановку и удаление Zecurion DLP из состава операционных систем. Результаты серии тестов показали, что DLP-система корректно работает под управлением ОС Astra Linux. Таким образом была официально подтверждена полная совместимость продуктов и пригодность программного стека для применения на российских предприятиях.

Zecurion DLP Linux Agent контролирует локальные и сетевые каналы, использование съёмных устройств, печать на принтерах, передачу данных с рабочих станций по сети и электронной почте. Решение позволяет создавать гибкие политики безопасности для съёмных носителей: можно не только запретить или разрешить использование USB-накопителей, но и установить ограничения, например, разрешить только просмотр данных. Управление политиками Linux-агентов происходит через единую консоль управления Zecurion, при этом политики универсальны и подходят как для Windows, так и для Linux-агентов.

Astra Linux Special Edition — операционная система со встроенными средствами защиты информации. Единственная в стране имеет полный набор сертификатов Минобороны, ФСТЭК и ФСБ России. Продукт входит в реестр Минкомсвязи, принят в стандарт ФОИВов и госкорпораций, рекомендован для оборонной промышленности и систем, обрабатывающих данные любого уровня секретности, включая государственную тайну «особой важности». Сертифицирован ФСТЭК России по 1 уровню доверия.

Astra Linux Common Edition подходит для любых повседневных задач, так как имеет удобный интерфейс и широкий функционал, отвечающий актуальным потребностям рынка. ОС совместима с большинством IT-продуктов отечественных и зарубежных производителей.

«Подтверждение совместимости Zecurion DLP с семейством популярных операционных систем Astra Linux говорит о том, что мы можем предложить рынку одну из самых технологически совершенных и востребованных систем для решения задач информационной безопасности в Linux-среде, — сказал Александр Белявский, коммерческий директор Zecurion. — Мы видим огромные перспективы наращивания партнёрского взаимодействия с Astra Linux как со стороны удовлетворения давно накопившегося спроса на DLP Linux среди заказчиков, так и для решения задач, стоящих перед нашей страной в области импортозамещения».

«Испытания были проведены в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra Linuх. Подтвержденная экспертными проверками совместимость операционных систем Astra Linux c такими современными сертифицированными DLP-системами как Zecurion – отличная новость для заказчиков, которым необходимо решить одновременно две задачи. Первая из которых – обеспечение контроля за информационными потоками на предприятии в соответствии с актуальными индустриальными стандартами. Вторая – выполнение установленных регуляторами рынка требований в части безопасности информации. Данный программный стек теперь позволяет закрыть оба этих вопроса», — отметил Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.