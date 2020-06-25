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Медицинская информационная система получила сертификат совместимости с РЕД ОС

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«РТ МИС» и «Ред софт» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного продукта ЕЦП. Медицинская информационная система (ЕЦП.МИС), производства «РТ МИС», с операционной системой РЕД ОС с преднастроенной конфигурацией «Рабочая станция» (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

ЕЦП.МИС является универсальным решением для автоматизации деятельности медицинских организаций. Система охватывает все разделы оказания медицинской помощи и формирует единое информационное пространство в здравоохранении региона. ЕЦП.МИС автоматизирует процессы сбора, обработки и хранения медицинской, экономической и статистической информации, обеспечивает межведомственное взаимодействие. Решение включает в себя более 100 подсистем и модулей, направленных на достижение целевых показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ».

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Пользователи медицинской информационной системы – это врачи и представители региональных органов управления здравоохранением. Обеспечить корректное функционирование их автоматизированных рабочих мест – наша прямая обязанность. Поэтому мы постоянно расширяем сеть партнерских программных продуктов, совместимых с нашей МИС. Сертификат, подтверждающий совместимость ПО с РЕД ОС, это своего рода гарант бесперебойной и устойчивой работы медицинской системы на базе операционной системы компании «Ред софт», - сказал Артем Логинов, генеральный директор «РТ МИС».

«Подтверждение совместимости операционной системы РЕД ОС с продуктами, предназначенными для использования в медицинских учреждениях – важное направление деятельности нашей компании. Сотрудничество с «PT MИC» направлено на обеспечение рынка комплексными российскими решениями, которые в полной мере отвечают современным требованиям, в том числе соответствуют закону о защите критической информационной инфраструктуры», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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