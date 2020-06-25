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«Логика Бизнеса» выпустила новую версию продукта для автоматизации юридически значимого ЭДО

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«Логика Бизнеса» выпустила новый релиз флагманского продукта для автоматизации юридически значимого электронного документооборота. Продукт «Логика: ЮЗ ЭДО», разработанный компанией «Логика Бизнеса», существенно упрощает и ускоряет работу с юридически значимыми электронными документами: позволяет подписывать их простой и усиленной квалифицированной цифровой подписью; обрабатывает как формализованные, так и неформализованные документы (обмениваться последними можно минуя операторов ЭДО); поддерживает работу с несколькими операторами из единого окна и избавляет от необходимости содержания коннекторов к каждому из них в актуальном состоянии; упрощает интеграцию систем в ИТ-ландшафте заказчика. «Логика: ЮЗ ЭДО» — платформенно-независимая информационная система, включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Новый релиз 2.0 расширяет функциональность продукта «Логика: ЮЗ ЭДО» и добавляет в продукт возможность работать нескольким организациям в одной инсталляции с использованием общей инфраструктуры, что особенно актуально для крупных компаний, ведущих деятельность от имени разных юридических лиц. Пользователь системы может формировать, подписывать и обмениваться электронными документами от лица нескольких организаций, но одновременно только от одной из них. При этом в сессии видны лишь те документы, которые принадлежат данному юридическому лицу. Такое разделение исключает путаницу и ошибки в работе.

Для улучшения масштабируемости и производительности в продукт добавлена возможность обрабатывать фоновые задачи при помощи сервиса очередей. В новой версии в качестве такого сервиса используется Redis — система управления базами данных с открытым исходным кодом. Также возможно использование других решений: например, Apache ActiveMQ или ActiveMQ Artemis. Пользователь может включать/выключать чтение и запись сообщений в очередь, инициализировать ее выполнение.

Среди других важных изменений: реализована функциональность установки и удаления меток с документов; добавлена карточка приглашения контрагента к ЭДО с возможностью просмотра информации о приглашении, статусе и истории событий; реализована работа с условно-входящими документами: организация может сформировать и передать контрагенту пакет шаблонов документов в необходимом формате. На этой основе контрагент создает документы для дальнейшего обмена; появилась возможность одновременного использования быстрого и расширенного поиска; добавлен поиск по заблокированным организациям; для администраторов реализована функция мониторинга, позволяющая собирать различные метрики работы системы и экспортировать их в определенный формат.

«В последние месяцы использование в работе юридически значимого электронного документооборота приобрело новый смысл для бизнеса. Если раньше ЮЗ ЭДО являлся способом быть эффективнее и быстрее, инструментом для опережения конкурентов, то сегодня — это одна из немногих возможностей продолжать свою деятельность в штатном режиме: заключать договоры, оформлять закрывающие документы и многое другое из любого места земного шара, где вас застала пандемия», — сказал Владислав Полев, коммерческий директор «Логики Бизнеса».



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