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Electroneek и Microsoft заключили партнерство в области роботизированной бизнес-автоматизации

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Electroneek объявила о своем партнерстве с Microsoft. В его рамках решения для промышленной роботизации Electroneek становятся доступны для всех участников глобальной облачной экосистемы Microsoft на платформах Appsource и Azure Marketplace. Это поможет Electroneek расширить свое присутствие на международных рынках. Цель сотрудничества – помочь большему числу компаний во всем мире эффективно роботизировать бизнес-процессы с помощью облачной инфраструктуры Azure.

RPA-платформа Electroneek предоставляет возможность автоматического поиска и роботизации повторяющихся бизнес-процессов с помощью ботов в компьютерных системах и приложениях. Это позволяет компаниям повышать эффективность рабочих процессов (ускоряя их до 25 раз и избавляя от ошибок), сокращать временные и финансовые затраты на рутинные задачи, а также освобождать сотрудникам время для выполнения более важных аналитических бизнес-задач.

Например, Electroneek позволяет автоматизировать внесение информации из отсканированных документов (в том числе с использованием облачной технологии Microsoft OCR) в любые компьютерные приложения, такие, как базы данных или таблицы Microsoft Excel. Другой пример – автоматическое заполнение любых шаблонов, например, договоров или счетов-фактур, на основе данных из любых компьютерных систем. Платформа позволяет легко перераспределять ботов с одной задачи на другую в зависимости от нагрузки по отдельным бизнес-задачам.

Размещение платформы Electroneek в экосистеме Microsoft сделает ее доступной для еще более широкого спектра компаний во всем мире, а интеграция с облаком Azure обеспечит легкое развертывание программных роботов в собственной ИТ-инфраструктуре заказчика.

Сергей Юдовский, соучредитель и генеральный директор Electroneek, сказал: «Мы невероятно гордимся успехами, достигнутыми Electroneek за последние два года, ведь организации по всему миру используют платформу для роботизации трудоемких бизнес-процессов и повышения производительности труда. Мы рады сотрудничеству с Microsoft, так как для нас это важный шаг в развитии компании, который позволит глобализировать продукт».

Electroneek планирует продолжить глобальное развитие одноименной платформы роботизированной автоматизации и сделать ее функционал еще более доступным для пользователей без опыта в ИТ. В будущем Electroneek и Microsoft планируют продолжить работу над развитием отрасли роботизированной автоматизации в рамках данного партнерства и других совместных проектов.

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