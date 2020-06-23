«Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации

«Конфидент» и «Актив» разработали совместное решение для переноса информации на защищенные flash-накопители. Это первое в России решение СКН уровня отчуждения информации. Более 97% системных интеграторов считают угрозу утечки конфиденциальной информации через сменные накопители актуальной у заказчиков, согласно исследованию компанию «Конфидент».

Сменные накопители используются в подавляющем числе проектов по защите информации в государственном секторе. Согласно исследованию, проведённому компанией «Конфидент», доля проектов по защите информации ограниченного доступа, в которых пользователи информационной системы (ИС) имеют возможность подключать накопители к автоматизированным рабочим местам (АРМ), составляет 73%.

Если на компьютере пользователя есть USB-порт, то пользователи переносят информацию на внешние носители (флэшки и смартфоны), а потом используют их на других компьютерах — «берут работу на дом», делают резервные копии важных документов или баз данных. Вследствие этого возникают риски утечки информации через различные устройства. Регуляторы уделяют внимание данной проблеме — в банке данных угроз безопасности ФСТЭК России определены угрозы безопасности информации «Угроза неправомерного ознакомления с защищаемой информацией» и «Угроза несанкционированного копирования защищаемой информации».

Более 97% опрошенных специалистов считают угрозу утечки конфиденциальной информации через сменные накопители актуальной у заказчиков. В результате многие организации сталкиваются с утечками данных, которые могут привести к серьезным финансовым и репутационным потерям.

Для защиты информации от утечек традиционно применяются DLP-системы, но они достаточно сложны в настройке и не дают гарантий. Такие системы анализируют контент и только с некоторой вероятностью определяют принадлежность информации к конфиденциальной. Другие решения на рынке, которые применяют криптографические алгоритмы для преобразования информации, также имеют существенный недостаток. Дело в том, что в данном случае для доступа к информации помимо самого носителя достаточно иметь ключ преобразования, который хранится у пользователя.

Подавляющее количество опрошенных специалистов (89%) считают, что угроза утечки информации через сменные накопители связана преимущественно с внутренним нарушителем, поэтому необходимо дать возможность пользователю переносить информацию на носители, но при условии защиты ключа преобразования от самого пользователя.

Требования к реализации средств защиты информации, нейтрализующих угрозы утечки информации через сменные накопители, сформулированы в документе ФСТЭК России «Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации» (Требования к СКН) и вступили в силу с 1 декабря 2014 года. Тем не менее с момента утверждения Требований до недавнего времени на рынке не существовало сертифицированных средств контроля отчуждения (переноса) информации со съемных машинных носителей информации.

Модуль СКН уровня отчуждения (переноса) информации в составе CЗИ от НСД Dallas Lock 8.0 — совместная разработка компаний «Конфидент» и «Актив» — первое и пока единственное в России решение, сертифицированное ФСТЭК России на соответствие Требованиям к средствам контроля съёмных машинных носителей информации уровня отчуждения (переноса) информации (сертификат соответствия ФСТЭК России № 2720). Составной частью нового изделия является хорошо зарекомендовавший себя Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, предназначенный для строгой двухфакторной аутентификации, электронной подписи и шифрования данных на неизвлекаемых ключах с возможностью безопасного хранения значительного объема данных.

Главное преимущество нового модуля — это возможность легитимно переносить конфиденциальную информацию на внешние носители, не опасаясь утечек информации. Подавляющее количество опрошенных специалистов (98%) считают, что потребность у заказчиков легитимно переносить информацию ограниченного доступа на сменных накопителях есть и она практически не меняется в последние 2 года.

Функциональность Dallas Lock 8.0 позволяет организовать работу с внешними USB-накопителями таким образом, чтобы разрешать переносить информацию только на защищённые носители. Такой подход делает практически невозможной утечку информации через сменные накопители.

Ключевые преимущества решения: модуль реализован в составе полноценной системы защиты информации Dallas Lock 8.0 с централизованным управлением; пользователь не имеет возможности перенести информацию с защищённого накопителя на не защищённый компьютер; решение подходит для перемещения информации между разными доменами безопасности (характерно для переноса информации между филиалами одной организации).

Основные сценарии использования: легитимный перенос конфиденциальной информации между компьютерами, не состоящими в защищённой вычислительной сети, в том числе между территориально разнесёнными подразделениями; создание резервных копий документов с конфиденциальной информацией или резервных копий критичных баз данных, например, содержащих персональные данные.

Согласно Государственному реестру сертифицированных СЗИ (опубликован на сайте ФСТЭК России) только Dallas Lock 8.0-К соответствует требованиям ФСТЭК России к СКН уровня отчуждения (переноса) информации (профиль защиты ИТ.СКН.Н4.ПЗ). Таким образом, это первое и пока единственное в России решение СКН уровня отчуждения (переноса) информации.

«Совместное решение компаний «Конфидент» и «Актив» — это результат целенаправленной работы по развитию сертифицированной функциональности и расширению защиты для наших клиентов. Мы тщательно разрабатывали, проверяли и сертифицировали новый модуль, который тесно интегрирован в единую экосистему СЗИ Dallas Lock 8.0. Отдельно хотелось бы отметить, что реализовать такое сертифицированное решение без надёжного производителя аппаратных идентификаторов было бы невозможно», - отметил Егор Кожемяка, директор центра защиты информации группы компаний «Конфидент».

«Наши компании сотрудничают уже много лет. На нынешнем этапе партнерство укрепилось созданием совместного продукта, который открывает для заказчиков новые возможности для безопасной работы с конфиденциальной информацией. Совместная работа показала отличный профессиональный уровень инженеров и менеджеров «Конфидента», а сертификация продукта - это большая и важная задача, работа над которой еще больше укрепила связи между нашими компаниями. В результате получился в своем роде первый продукт, удовлетворяющий требованиям регулятора. В первую очередь, он должен заинтересовать заказчиков, в чьих информационных системах обрабатывается конфиденциальная информация: государственные предприятия, органы власти, финансовый сектор», - сказал Владимир Иванов, директор по развитию «Актив».