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«Ред софт» и «Тау технологии» развивают технологическое партнерство

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Ред софт» и «Тау технологии» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу программного обеспечения RhoMobile Suite (производства «Тау технологии») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»). По итогам испытаний был подписан двусторонний сертификат.

РЕД ОС – многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

RhoMobile Suite – решение с открытым исходным кодом для создания современных нативных кроссплатформенных настольных и мобильных приложений как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Платформа RhoMobile предлагает всю необходимую функциональность для создания и интеграции приложений с любым типом корпоративных систем и позволяет существенно сократить расходы на разработку и сопровождение ПО.

««Ред софт» уделяет большое внимание расширению списка совместимости своих продуктов. Подтверждение корректности работы RhoMobile Suite на отечественной РЕД ОС - еще один важный шаг в этом направлении. Сотрудничество с «Тау технологии» перспективно еще потому, что обе компании входят в АРПП «Отечественный софт», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы, как российская компания, поддерживаем импортозамещение и поэтому в своем решении для разработки кроссплатформенных приложений обеспечиваем совместимость со всеми основными российскими операционными системами, как настольными, так и мобильными. Мы рады сотрудничать с компанией ««Ред софт»» (создателем одной из наиболее популярных российских операционных систем РЕД ОС). Надеемся, что сотрудничество будет плодотворным и поможет российским разработчикам выпускать программное обеспечение для российских операционных систем быстрее и дешевле», - отметил Дмитрий Солдатенков, генеральный директор «Тау технологии».



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