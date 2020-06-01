«Синимекс» автоматизировал бизнес-процессы в Росбанке

«Синимекс» выполнил ряд проектов по оптимизации бизнес-процессов для своего давнего стратегического партнера Росбанка.

Так, специалистами компании «Синимекс» автоматизированы новые бизнес-процессы в рамках масштабного проекта по оптимизации процедуры открытия счетов юридическим лицам, а именно: работа с пакетами банковских услуг, открытие вкладов и управление ими, доставка кредитных карт.

Разработка функциональности велась на IBM Digital Business Automation.

В дальнейших планах – развитие системы по открытию счетов юридическим лицам с помощью электронной подписи.

«Перевод активностей на единую платформу IBM BPM позволил улучшить процессы работы клиентских менеджеров. Максимальная прозрачность бизнес-процессов для взаимодействия с юридическими лицами повышает результативность и эффективность всего подразделения», – сказал Александр Тараторин, директор по информационным технологиям Росбанка.

Также в рамках разработки на ПО с открытым исходным кодом Activity BPM специалистами компании «Синимекс» были реализованы бизнес-процессы для работы с отпусками и командировками сотрудников банка, справками и авансовыми отчетами. Проект полного цикла компания «Синимекс» реализовала в рамках стратегии трансформации ИТ-архитектуры Росбанка. Специалистами компании разработана и внедрена платформа автоматизации всех внутренних административных проектов банка от подачи заявления на отпуск до получения справки с места работы для посольства с возможностью выбора языка. Легкая и интуитивно понятная система повысила эффективность процессов, привела к росту удовлетворенности сотрудников и сокращению временных затрат на решение административных задач.

«Для достижения поставленной заказчиками цели мы использовали программное обеспечение с открытым исходным кодом Activity BPM, что позволило внедрить проект удобно и качественно, без дополнительных затрат на лицензии», – сказал Денис Ермилов, заместитель директора по работе со стратегическими клиентами компании «Синимекс».