Infinidat анонсировал новые возможности для повышения надежности и гибкости инфраструктуры заказчиков

Infinidat, поставщик решений для хранения данных, анонсировал новые предложения, которые снижают затраты на инфраструктуру хранения, уменьшают риски сбоев и отсутствия технологий необходимого уровня, а также добавляют поддержку технологии NVMe over Fabrics. Эти нововведения обеспечат новым и существующим клиентам большую гибкость в управлении высокопроизводительной инфраструктурой хранения, при этом снизят затраты и риски в процессе достижения целевых уровней обслуживания организаций.

Новые предложения для бизнеса: бесплатная миграция данных для новых клиентов: компании, которые хотят модернизировать, оптимизировать или консолидировать инфраструктуру хранения, больше не будут ограничены необходимостью затрат на миграцию, возможными рисками или нехваткой навыков. Устраняя неопределенности, которые обычно сопровождают миграцию, новые клиенты могут как минимум удвоить емкость по сравнению с решениями All Flash, не увеличивая при этом бюджет; 100% гарантия доступности данных: с расширением 100% гарантии доступности данных на отдельные системы Infinidat подтверждает существующим и потенциальным клиентам, что они никогда не столкнутся с простоями, вызванными оборудованием Infinidat. Если заказчик когда-либо столкнется с простоем, Infinidat предпримет соответствующие меры в зависимости от имеющейся бизнес-модели и проведет анализ причин. Данные действия позволят убедиться, что случай простоя будет единичным, а также исключением, которое подтверждает правило; гибкое ценообразование: благодаря модели «Гибкое ценообразование» (Elastic Pricing) заказчикам Infinidat не придется выбирать между низкой стоимостью и гибкостью. «Гибкое ценообразование» предлагает возможность приобрести базовую емкость, арендовать дополнительное пространство и преобразовать его в базовую емкость в любое время без штрафов и наценок. В результате устраняется необходимость платить штрафы или брать на себя долгосрочные обязательства по краткосрочным потребностям в хранении, одновременно предоставляя возможность увеличения емкости по требованию.

«В нашем бизнесе, связанном с исследованиями в сфере онкологии, любое время простоя может нанести ущерб, — сказал Игал Янни (Igal Janni), ИТ-директор IFOM, Института молекулярной онкологии FIRC. — Infinidat гарантировал нам доступность данных и подтвердил свои обещания — мы работаем с InfiniBox больше двух лет, и за это время не было ни одной секунды простоя. Мы выполняем нашу работу с уверенностью, зная, что данные, необходимые для достижения бизнес-целей и удовлетворения потребностей клиентов, будут доступны всегда, когда нам это нужно».

Новая функциональность программного обеспечения: реализация NVMe over Fabrics: также сегодня Infinidat объявляет, что с выпуском программного обеспечения InfiniBox 5.6 становится доступным подключение NVMe/TCP. Infinidat выбрал NVMe/TCP в качестве своего первого общедоступного протокола NVMe, потому что пользователи довольны производительностью InfiniBox с протоколом Fibre Channel, а NVMe/TCP позволит заказчикам получить большую отдачу от инвестиций в Ethernet. Кроме того, все больше центров обработки данных следующего поколения строятся исключительно на сетевой инфраструктуре Ethernet, а NVMe/TCP совместим с программно-определяемыми центрами обработки данных (SDDC). Поддержка Infinidat NVMe-oF также будет включать FC и RoCE в соответствии с требованиями заказчиков. Добавив поддержку NVMe over Fabrics, Infinidat помогает значительно уменьшить задержки без значительных финансовых затрат; репликация данных на третью площадку: представленный сегодня релиз ПО InfiniBox 5.5 теперь позволяет асинхронно реплицировать данные, защищенные репликацией active-active, одновременно на третью систему InfiniBox, предоставляя возможность аварийного восстановления в удаленном месте, неограниченном задержками и расстоянием. Географически растягивая превосходную производительность и доступность active-active систем InfiniBox, заказчики теперь могут дополнительно увеличить расстояние репликации в целях аварийного восстановления за пределы региона без снижения производительности.

Предлагая новые бизнес-программы для гибкости и надежности и добавляя новый технический функционал для улучшения задержек и производительности, Infinidat, как и прежде, стремится удовлетворить все потребности пользователей в системах хранения как сегодня, так и в будущем. «Являясь поставщиком услуг, каждое технологическое решение, которое мы принимаем, направлено на улучшение пользовательского опыта, — сказал Марк Кревьер (Marc Creviere), главный системный инженер US Signal Company. — Стратегия Infinidat NVMe-oF демонстрирует инновационность, которая дает новые возможности и US Signal, и нашим клиентам. Это дополнительный вклад в высокопроизводительные программно-определяемые центры обработки данных как в настоящее время, так и по мере появления новых потребностей».

«Infinidat сделал важный шаг к раскрытию полного потенциала производительности InfiniBox путем дальнейшего развития модели программно-определяемого решения, — сказал Шин Гилбрайд (Sean Gilbride), технический директор Daymark Solutions. — NVMe/TCP обеспечивает упрощенную сетевую реализацию для тех клиентов, которые хотят обеспечить наилучшую производительность наиболее чувствительных к задержкам рабочих нагрузок без специального оборудования для их сетей и хостов».