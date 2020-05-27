Автоматизация организации воздушного движения доступна в среде ОС Astra Linux

Специалистами конструкторского бюро «Панорама», отечественного разработчика геоинформационных систем (ГИС), создан «Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации» 7.3. Решение разработано в соответствии с требованиями, утвержденными в документах ICAO, «Международной организации гражданской авиации», и предназначено для применения с ГИС «Оператор SE» 13 в среде защищенной операционной системы Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6. Продукт оптимизирован для работы с 64-разрядной платформой, а использование всей доступной оперативной памяти ускорило отображение карт большого объема, поиск объектов по заданным условиям, их выделение и редактирование, а также выполнение расчетных и аналитических задач.

Программа позволяет вести базы данных с информацией о планировании маршрутов и результатами их проектирования, хранить и обрабатывать сведения обо всех элементах авиационной деятельности, формировать наборы аэронавигационных карт, тематических документов, схем и т.д. Реализован обмен данными с другими информационными системами посредством экспорта и импорта файлов в текстовом формате ARINC 424-19 и форматах метаданных AIXM 5.1 и WFS2.0.

В качестве основного источника информации используется база аэронавигационных данных, созданная на основе модели AICM (Aeronautical Information Conceptual Model), которая рекомендована международной организацией планирования и координации воздушного движения «Евроконтроль».

Набор инструментов «Расчет аэродромных маршрутов» позволяет проектировать маршруты вылета, подхода и посадки, моделировать и анализировать аэронавигационную обстановку. Есть возможность проверять территорию аэродрома и окрестностей на предмет препятствий и буферных зон, чтобы оценить ее безопасность и пригодность для воздушного движения.

Пользователь может создавать шаблоны участков маршрута с информацией о местности в районе аэродрома и собирать из них последовательные цепочки — проекты маршрутов. Далее их можно объединять в схемы, удаляя перекрывающиеся зоны. После этого схема проходит испытания в соответствии с требованиями документа Doc 8168, утверждается и отмечается в базе данных как актуальная. После этого новые маршруты становятся доступными для корректировки и публикации с помощью опции «Подготовка документов аэронавигационной информации».

Кроме того, в продукте реализован функционал «Оценка соответствия аэродромов требованиям ФАП», который позволяет на основании анализа данных о местности, препятствиях и элементах наземной инфраструктуры в районе аэродрома принимать решение о его соответствии требованиям «Федеральных авиационных правил» и пригодности для эксплуатации.

«Появление специального программного обеспечения для операционной системы Astra Linux позволяет существенно расширить сценарии ее практического применения, не ограничиваясь только лишь офисными задачами. Разработка подобного комплекса подготовки аэронавигационной информации позволяет использовать отечественные программные решения, в том числе операционные системы, в аэропортах для организации работы аэродромных служб», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.