«Крок» помогла Мосгорсуду провести дистанционное заседание с распознаванием лиц

Мосгорсуд и «Крок» завершили пилотный проект, применив в ходе дистанционного заседания суда по видеоконферцсвязи (ВКС) российскую биометрическую систему распознавания лиц на основе нейросетей. В условиях изоляции и ограниченного доступа граждан в суды разработка «Крок» помогла провести заседание без физического присутствия сторон. После снятия карантина такой формат позволит расширить доступ граждан к правосудию и ускорить рассмотрение дел.

В апреле Мосгорсуд удовлетворил просьбу граждан и вместе с «Крок» опробовал современные механизмы дистанционного проведения судебных заседаний. Участниками первого в Мосгорсуде онлайн–заседания по административному делу по иску о прекращении действия права на управление транспортными средствами, состоявшегося в апелляционной инстанции, стали судьи, административный истец (прокурор) и административный ответчик (физическое лицо).

Они подключились к сервису видеоконференцсвязи (ВКС) суда, авторизовавшись на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы через сервис ЕСИА. Для этого было достаточно домашнего ноутбука со встроенной камерой. Взаимодействие пользователей по ВКС практически не отличается от общения по Skype или WhatsApp с видео. Ознакомиться с материалами дела можно онлайн - все документы прикрепляются к электронному делу и доступны в личном кабинете на портале судов Москвы.

Обычно личность участника в начале заседания устанавливается судьей по паспорту. На онлайн-заседании в этом помогла технология видеоаналитики. Обученные нейросети распознают человека по фотографии, которая загружена в базу данных. Если человек отрастил бороду, изменил прическу или надел медицинскую маску, программа все равно его узнает. Для распознавания достаточно видеть 30% лица. Анализ видеопотока идет непрерывно в течение всего заседания. Обмануть сеть сложно - если человек вышел из кадра или на его место сел другой, то на экране судьи появится яркий индикатор.

«При хорошем освещении и позиции человека «лицом к камере» корректность распознавания лиц составляет 98%, - сказал Андрей Болотов, директор по работе с корпоративными клиентами ИТ-компании «Крок». - Таким образом, несмотря на удаленное участие сторон, для состава суда с помощью новейших технологий воспроизведена ситуация непосредственного общения и постоянной идентификации собеседника, которая имеет место при проведении очных судебных заседаний. В дополнение можно подключить алгоритмы распознавания речи и автоматически формировать протокол заседания».

Возможность проведения судебного заседания с дистанционным участием сторон разрешил Верховный суд РФ. Согласно мартовскому постановлению, при наличии технической возможности суды могут инициировать рассмотрение дел с помощью систем видеоконференцсвязи.

Для дальнейшего внедрения такой технологии в судах необходимо разработать регламент для суда и сторон, где предстоит зафиксировать категории дел, доступных для онлайн-рассмотрения, порядок подачи заявления на удаленное участие в судебном заседании, способы обмена документами и видеоматериалами сторонами, а также требования к техническому обеспечению участников.

«Мы привыкли к новым технологиям, которые наш суд активно внедряет, поэтому онлайн-заседание не стало для нас сюрпризом, и опыт рассмотрения дела в Мосгорсуде посредством онлайн-заседания был успешен, - отметил Денис Шаповалов, судья Мосгорсуда. - Все прошло штатно, процедура полностью соблюдена. При этом удалось минимизировать число личных контактов, что в период пандемии особенно актуально».

В Мосгорсуде также добавили, что в ближайшем будущем дистанционные судебные заседания будут широко применять при рассмотрении гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции.

Опыт иностранных судов также подтверждает возможность реализации удаленных судебных заседаний. Например, в период пандемии COVID-19 суды Австралии тоже перевели заседания в онлайн по ВКС. Только за апрель в таких онлайн-заседаниях по сложным экономическим и семейным делам поучаствовало около 2 тысяч человек из 30 стран мира.

Помимо подготовки Мосгорсуда к онлайн-заседаниям, ранее «Крок» внедрил единый портал судов общей юрисдикции Москвы, внутренний портал для сотрудников аппаратов судов, подсистемы межведомственного взаимодействия, аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города Москвы, «Электронное дело», «Электронный архив» и интерактивные столы судей со встроенным компьютером.