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«Техносерв Cloud» внедрил услугу резервного копирования на базе Veeam

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Техносерв Cloud» объявил об обновлении услуги резервного копирования с помощью решения Veeam Backup & Replication от Veeam Software. В качестве серебряного партнера VCSP-программы «Техносерв Cloud» предлагает своим клиентам решения для управления данными в облаке на базе Veeam.

Клиенты могут осуществлять бэкапы виртуальных машин, размещенных в облаке, без потери сетевого доступа к ним. Таким образом, услуга обеспечивает непрерывную работу бизнес-процессов компании, а также позволяет минимизировать риски, возникающие при программных и аппаратных сбоях. Кроме того, решение будет способствовать доступности облачного дата-центра и ускоренному восстановлению данных.

С помощью web-панели управления Self-Service Backup Portal на базе Veeam Backup Enterprise Manager клиенты Техносерв Cloud смогут контролировать процесс резервного копирования: получать информацию о дисковом пространстве, создавать и изменять задания резервного копирования, просматривать результаты их работы, а также получать оповещения о статусе копирования.

Согласно Cloud Data Management report 2019, российским организациям потеря данных из-за простоев критически важных приложений обходится в среднем в $80 463 в час. Облачная среда может выступить отличным инструментом для скорейшего восстановления данных и поддержания непрерывности бизнеса.

«Мы стремимся сделать работу клиентов с нашим виртуальным дата-центром максимально комфортной. Благодаря решению Veeam Backup & Replication наши клиенты получат возможность самостоятельно оперативно создавать задания по резервированию виртуальных машин, − отметил Михаил Блинов, руководитель Техносерв Cloud. − Одной из основных задач любого сервис-провайдера является обеспечение непрерывной работы бизнес-процессов клиента, от которых зависит эффективность конечного результата. Услуга резервного копирования Техносерв Cloud на базе Veeam разработана специально для современных облачных инфраструктур с высокой степенью виртуализации, а восстановление данных или систем, в случае их потери, занимает всего несколько минут. Кроме того, данные в системе резервного копирования защищены от несанкционированного доступа и киберугроз».

«Для сохранения конкурентоспособности облачные провайдеры предлагают своим клиентам самые передовые решения для резервного копирования, восстановления и управления данными во всех средах, в том числе в облаке, – сказал Владимир Клявин, региональный директор Veeam в России, СНГ, Украине и Грузии. – Именно за счет удобных простых, гибких и надежных решений Veeam клиенты Техносерв Cloud не только уверены в защите своих данных, но и сами могут управлять политиками резервного копирования, cамостоятельно проводить восстановление данных».



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