Зарубежные представительства Росатома перешли на электронный документооборот

«Гринатом» в партнерстве с «АйДи – Технологии управления» завершил масштабный проект по переводу ряда зарубежных представительств госкорпорации на электронный документооборот. Безбумажный процесс настроен в ИК «АСЭ» в Белоруссии, в филиале ИК «АСЭ» в Бангладеш и Региональном центре ЧУ «РМС» в Казахстане.

Система электронного документооборота для международного бизнеса (СЭД МБ) позволяет существенно повысить эффективность и скорость процессов, в том числе в части взаимодействия с зарубежными заказчиками и партнерами.

Проект по внедрению СЭД МБ начался в августе 2018 года. К ноябрю были завершены работы по проектированию, созданию и внедрению базовых функций системы. К июлю следующего года была проведена первичная интеграция с Единой отраслевой системой электронного документооборота (ЕОСДО) «Росатома» и до конца 2019 года шли работы по расширению функционала. К завершению проекта система также получила англоязычную версию.

В процессе внедрения электронного документооборота были учтены особенности ИТ-архитектуры и управленческой структуры предприятий Росатома. Так, был предусмотрен федеративный тип обмена документами, позволяющий создавать в централизованном хранилище копии корпоративных документов.

«Мы завершили масштабный проект, который потребовал серьезных усилий в части построения бизнес-процессов на зарубежных площадках. Считаю, что команда справились достойно, благодаря высоким компетенциям сотрудников Гринатома, их экспертизе в ЕОСДО, вопросах информационной безопасности в атомной отрасли, а также слаженной работе с партнерами. Это еще один шаг к построению единого цифрового пространства и реализации стратегии внутренней цифровизации Росатома», - отметил Александр Мартыненко, первый заместитель генерального директора «Гринатома».

«Проект стал для нашей компании вызовом как в плане охвата региональной сети офисов и партнеров заказчика, так и по разнообразию задач, которые он был должен решить после внедрения. Наш опыт работы в отрасли и сотрудничество с «Росатомом» в прошлом помогли нам успешно справиться со всеми поставленными в рамках проекта задачами», - сказал Михаил Егоров, заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «АйДи –Технологии управления».