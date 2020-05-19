Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Зарубежные представительства Росатома перешли на электронный документооборот

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Гринатом» в партнерстве с «АйДи – Технологии управления» завершил масштабный проект по переводу ряда зарубежных представительств госкорпорации на электронный документооборот. Безбумажный процесс настроен в ИК «АСЭ» в Белоруссии, в филиале ИК «АСЭ» в Бангладеш и Региональном центре ЧУ «РМС» в Казахстане.

Система электронного документооборота для международного бизнеса (СЭД МБ) позволяет существенно повысить эффективность и скорость процессов, в том числе в части взаимодействия с зарубежными заказчиками и партнерами.

Проект по внедрению СЭД МБ начался в августе 2018 года. К ноябрю были завершены работы по проектированию, созданию и внедрению базовых функций системы. К июлю следующего года была проведена первичная интеграция с Единой отраслевой системой электронного документооборота (ЕОСДО) «Росатома» и до конца 2019 года шли работы по расширению функционала. К завершению проекта система также получила англоязычную версию.

В процессе внедрения электронного документооборота были учтены особенности ИТ-архитектуры и управленческой структуры предприятий Росатома. Так, был предусмотрен федеративный тип обмена документами, позволяющий создавать в централизованном хранилище копии корпоративных документов.

«Мы завершили масштабный проект, который потребовал серьезных усилий в части построения бизнес-процессов на зарубежных площадках. Считаю, что команда справились достойно, благодаря высоким компетенциям сотрудников Гринатома, их экспертизе в ЕОСДО, вопросах информационной безопасности в атомной отрасли, а также слаженной работе с партнерами. Это еще один шаг к построению единого цифрового пространства и реализации стратегии внутренней цифровизации Росатома», - отметил Александр Мартыненко, первый заместитель генерального директора «Гринатома».

«Проект стал для нашей компании вызовом как в плане охвата региональной сети офисов и партнеров заказчика, так и по разнообразию задач, которые он был должен решить после внедрения. Наш опыт работы в отрасли и сотрудничество с «Росатомом» в прошлом помогли нам успешно справиться со всеми поставленными в рамках проекта задачами», - сказал Михаил Егоров, заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «АйДи –Технологии управления».

Другие материалы рубрики

Влияние COVID на ИТ-рынок России и мира: ожидания и факты. Май 2020 года. Опрос CNews

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений

«Микрон» работает в убыток десятый год подряд

28 мая G-Core Labs проведет вебинар: Как в 3 раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки

Минобороны под покровом тайны покупает компьютеры на «Эльбрусах» за 195 миллионов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках