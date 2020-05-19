«Системный софт» и Visiology сообщили о стратегическом партнерстве

«Системный софт», эксперт в области подбора и поставки программного обеспечения, и компания Visiology подписали соглашение о партнерстве. Речь идет о продвижении информационно-аналитической платформы Visiology на территории России, а также внедрении, инсталляции и технической поддержке информационно-аналитической системы Visiology.

«Представляя своим заказчикам лучшие российские решения в области информационных технологий, "Системный софт" уделяет много внимания развитию сервисов. Мы убеждены, что успех зависит не только от качества продукта, но и от уровня сервиса, предоставляемого партнером. У продуктов Visiology очень хороший потенциал: в работе платформы задействованы технологии искусственного интеллекта, Big Data и предиктивной аналитики, позволяющие повысить ценность бизнес-процессов крупных и средних компаний, органов власти. Уверена, что наше сотрудничество с компанией Visiology позволит удовлетворить потребности наших клиентов в российских информационно-аналитических системах и принесет хорошие результаты», – сказала руководитель направления по работе с российскими вендорами компании «Системный софт» Ирина Ковалева.

Платформа Visiology позволяет решать задачи сбора данных, мониторинга, аналитической обработки и прогнозирования в различных отраслях производства, в крупных корпорациях и сферах госуправления. В апреле 2020 г. в Нижегородской области в пилотном режиме начал работу «Центр управления регионом» на базе Visiology, в котором, помимо сфер государственного управления, собираются данные для работы областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Visiology также вошла в состав перечня одобренных технических решений для удаленной работы предприятий промышленности, выпущенного Министерством промышленности и торговли России.

«Для нас принципиально то, что компания "Системный софт" не только поставляет лицензии на ПО, но и имеет глубокую ИТ экспертизу, которая помогает клиентам решить конкретные задачи сбора и анализа данных. Это много значит, как для крупных компаний и госорганов, которые выбирают платформу Visiology за высокую производительность на больших объемах данных, так и для среднего бизнеса, которому важна встроенная возможность ручного сбора и обогащения данных», – сказал генеральный директор компании Visiology Иван Вахмянин.

Аналитическая платформа Visiology – российское ПО для построения информационно-аналитических систем, осуществляющее сбор больших объемов разнородных данных, обработку данных с применением математических методов анализа и визуализации на любых дисплеях. В экосистему Visiology входит полнофункциональное мобильное приложение с голосовым помощником ViTalk, а также собственная СУБД – ViQube. Платформа включена в реестр отечественного программного обеспечения и использует технологии работы с большими данными, предиктивной аналитики и искусственного интеллекта.