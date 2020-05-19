Gorenje управляет дистрибуцией в России с помощью «Турбо»

Российское подразделение словенского производителя бытовой техники Gorenje управляет продажами, производственными заказами, финансами, документооборотом и логистикой с помощью информационной системы на платформе «Турбо» (входит в «Консист бизнес групп», группа «Ланит»). Бонусная система для сотрудников Gorenje в России признана лучшей среди компаний Gorenje Group.

Российскому офису Gorenje требовалось простроить локальную систему, которая максимально аккуратно вписалась в существующий ИТ-ландшафт и включала всю региональную специфику ведения дистрибуторского бизнеса в России, а также была интегрирована с глобальной корпоративной информационной системой. Для построения нового решения была выбрана платформа «Турбо».

Созданная система поддерживает процессы управления карточками товаров, планирования продаж, планирования заказов на производство, внутренней логистики от завода до клиента, приемки товара на складе, процессы исходящих поставок, расчета и начисления бонусов контрагентам, расчета и начисления бонусов сотрудникам, бюджетирования и документооборота. Проект выполнен компанией Integer ― партнером «Турбо».

В рамках проекта реализовано оперативное планирование продаж на основе глобального плана продаж с аллокацией до конкретной модели и согласованием коммерческих условий договоров. На основе анализа потребностей рынка в конкретных товарах в «Турбо» формируются годовые и оперативные планы различных подразделений продаж российского офиса Gorenje и составляются производственные планы, которые и фиксируются в глобальном корпоративном решении.

«Турбо» включает контур model range, который формирует карточки товаров, дополняя базовую информацию из глобального решения параметрами, необходимыми для полноценного ведения бизнеса. На выходе в «Турбо» содержится полноценная карточка с параметрами – бренд, завод, страна производства, статус модели, канал сбыта, различные виды цен, комплектующие, информация о габаритах и упаковке, а также шифры контрагентов для загрузки партнерских отчетов о продажах.

Детализированная информация о товарах, статусах и каналах продаж используется не только для работы с российскими оптовиками и сетевыми ритейлерами, но и для внутреннего анализа. Планирование выручки, отклонение от плана, маржинальность, предзаказ по неделям, дебиторская задолженность, отклонения по материалам и комплектующим, планирование свободного остатка плана производства – эти и еще более 50 других отчетов регулярно используются сотрудниками компании.

Система обеспечивает мониторинг продаж по всем каналам сбыта, включая интернет, оптовиков и ритейлеров, анализирует оперативные планы и продажи контрагентов, строит отчеты в различных разрезах. В целях стимулирования каналов реализации в «Турбо» автоматизирован процесс сбора и обработки данных для начисления бонусов контрагентам, согласования с ними скидок и специальных условий по результатам продаж.

Информационная система «Турбо» в Gorenje работает не только на персональных компьютерах, но и через мобильный доступ – сотрудники склада ведут приемку товаров с помощью планшетов. Сотрудники компании, находясь в командировках, имеют возможность согласования документов с использованием мобильных устройств.

В результате проекта в российском Gorenje на платформе «Турбо» настроены и автоматизированы логистическая цепочка, управление финансовой и управленческой отчётностью, процесс планирования продаж и заказов на производство. Создана система мониторинга и оповещений, настроен процесс управления документооборотом, реализовано центральное хранилище файлов.

Расширение бизнес-логики глобальной корпоративной информационной системы за счет решения Турбо позволило компании учесть локальную специфику работы российского подразделения, что значительно повлияло на эффективность бизнеса.

Ирина Виноград, заместитель генерального директора «Горенье БТ», сказала: «Система, созданная в Gorenje на платформе "Турбо", гибкая и имеет большие возможности, закрывающие все наши операционные задачи. Точность планирования увеличилась в разы. Важно отметить, что на уровне Gorenje Group из всех представительств наша, российская, бонусная система для сотрудников признана наиболее эффективной. Мы этим гордимся и убеждены в правильности выбора "Турбо" как основы наших проектов».