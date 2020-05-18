Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» подтвердили совместимость своего ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость новых версий своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного обеспечения VALO Cloud версии 3 (производства «Интеллектуальный резерв») на операционной системе РЕД ОС версии 7.2 (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

VALO Cloud - облачный сервис, предназначенный для синхронизации и совместной работы с корпоративной информацией и автоматизированного резервного копирования файлов с пользовательских устройств. VALO Cloud зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 127).

«Тенденция замещения зарубежных решений российскими аналогами очевидно растет, что подтверждает зрелость отечественного ИТ-рынка. Примечательно, что развивается не только прикладное ПО, но и уникальные сервисы, как например VALO Cloud. Его совместимость с РЕД ОС предоставит пользователю более широкие возможности в среде операционной системы», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Рынку необходимо давать законченные, функциональные и надежные решения. Именно поэтому мы считаем важным обеспечивать совместимость VALO Cloud с решениями российской разработки. Ред софт для нас – стратегический партнер. Объединив наши продукты, мы сформировали комплексное решение для безопасного обмена и работы с файлами. Гарантированная совместимость РЕД ОС и VALO Cloud – это, в первую очередь, снижение рисков при замещении продуктов зарубежного производства» - отметил Обидин Станислав, директор по продукту «Интеллектуальный резерв».

Другие материалы рубрики

Минобороны под покровом тайны покупает компьютеры на «Эльбрусах» за 195 миллионов

Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах»

Microsoft предложила российским чиновникам попользоваться своим ПО бесплатно

Все Windows, выпущенные с 1996 г., можно взломать простым и необычным способом

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP

Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro

Показать еще

Наука

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках