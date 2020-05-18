«Автоматика» оснастит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России системой противодействия БЛА

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» подписал договор на поставку систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА) в интересах компании «Славнефть – Янос», одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Оборудование будет поставлено в III квартале 2020 г.

Системы «Автоматики» предназначены для комплексной организации противодействия дронам. Разработки концерна позволяют обнаруживать и подавлять беспилотные аппараты, в том числе - которые осуществляют полет в режиме радиомолчания или маскируют свой радиосигнал под другие источники, на расстоянии до 30 км как в ручном, так и в автоматическом режимах. Кроме того, системы способны определять местонахождение операторов таких беспилотников.

«Террористические атаки на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии наглядно показали, какую угрозу могут нести беспилотники для гражданских компаний по всему миру, включая Россию. Даже любительские дроны могут использоваться для наблюдения, разведки, нести взрывчатку или другие вооружения. Предприятия "Ростеха", прежде всего концерн "Автоматика", предлагают большую линейку средств борьбы с БЛА различного спектра действия. В них используются уникальные алгоритмы, которые не нарушают работу окружающих инфо-телекоммуникационных систем. Такое оборудование может безопасно и эффективно использоваться в городских условиях и на высокотехнологичных промышленных объектах», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

На сегодняшний день в портфеле разработок концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» системы противодействия беспилотным летательным аппаратам «Пищаль-ПРО», «Таран-ПРО» и «Сапсан-Бекас». Среди последних разработок ⎼ комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Рубеж-Автоматика». Его ключевое преимущество – интеллектуальная система управления, которая может обнаруживать и нейтрализовать дроны без участия человека. «Рубеж-Автоматика» может использоваться в полевых и городских условиях и размещаться на открытых наземных площадках, на крышах зданий или сооружений.