«Северсталь» внедрила решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и УАТ КОРП»

«Северсталь» на Череповецком металлургическом комбинате внедрила программу «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» для учета работы более 500 единиц собственного и подрядного транспорта. В системе организована работа заказчиков и подрядчиков, а логисты получили удобный инструмент для распределения заявок на транспортные услуги. Внедрение системы планирования позволяет эффективнее использовать ресурсы собственного автопарка и оценивать эффективность работы подрядчиков.

«Северсталь» – одна из ведущих вертикально-интегрированных горнодобывающих и сталелитейных компаний в мире с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом.

Череповецкий металлургический комбинат – ключевой актив компании «Северсталь». Это одно из крупнейших в мире интегрированных высокоэффективных предприятий (производственная мощность порядка 12 млн тонн стали в год). «Северсталь» обеспечена собственным сырьем – железной рудой на 115% и коксующимся углем на 60-65% (по состоянию на конец 2018 г.).

Компания имеет собственное автотранспортное подразделение, в составе которого более 450 единиц техники. Автопарк разнообразен и структурирован по колоннам: бульдозеров, грузовиков, тягачей, различной спецтехники, автобусов, большегрузных самосвалов, автовышек и кранов, строительной техники и легкового автотранспорта. Помимо использования собственного парка автотранспортное подразделение нанимает сторонний транспорт, поддерживая партнерские отношения с несколькими десятками подрядных транспортных организаций. Основные задачи автотранспортного подразделения – удовлетворение потребности внутренних (корпоративных) клиентов во всех видах транспортировки, для чего на территории ЧерМК ежесуточно организована работа около 500 транспортных средств.

С 2007 года в качестве системы учета автотранспорта использовалась конфигурация «1C:Управление автотранспортом 8.0» разработчика “1С-Рарус”. Функционал программы за долгие годы эксплуатации значительно расширился, включив в себя всевозможные алгоритмы автоматизации многочисленных уникальных потребностей конечных пользователей. Это стало препятствовать обновлению системы релизами вендора, затрудняя дальнейшее развитие продукта. Между тем, предприятие в целом и автотранспортное подразделение в частности активно развивается и трансформируется, появляются новые цели и задачи. Существующая конфигурация исчерпала потенциал дальнейшего развития и адаптации под новые потребности пользователей.

В 2019 г. руководством управления транспорта «Северстали» было принято решение начать проект по автоматизации учета работы автотранспорта на современной, технологичной платформе «1С:Предприятие 8.3». В качестве основы для новой системы учета была выбрана конфигурация «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП», разработчиком которой является компания «1С-Рарус».

Проект был направлен на внедрение новых технологических инноваций. Единое окно заказа транспортной услуги для корпоративных потребителей. Распределение заказов между собственным и наемным транспортом. Планирование работы собственного транспорта. Цифровой документооборот с поставщиками транспортных услуг. Картография и спутниковый мониторинг транспорта. Киоски самообслуживания для сдачи путевых листов. Автоматизация предрейсовых медицинских осмотров. Веб-интерфейсы «1С» для заказчиков транспортных услуг. Мобильные приложения «1С» для технологического персонала.

Внедрение и адаптацию информационной системы выполняла дочерняя компания «Северсталь – Инфоком софт» с привлечением специалистов «1С-Рарус» в части консультирования по вопросам методологии и принципам работы решения «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП». На данный момент в системе работают 600 пользователей.

Ключевые результаты проекта. Внедрено единое окно заказа транспортной услуги. Регистрация заявок на оказание транспортных услуг осуществляется в системе непосредственно внутренними клиентами, что позволяет сократить количество ошибок при передаче информации, исключить потерю и дублирование данных, а также снизить нагрузку на диспетчерский персонал автотранспортного подразделения, высвободив его ресурсы для качественного решения логистических задач.

Внедрена подсистема планирования работы собственного транспорта. На основании поступивших заявок на транспортные услуги осуществляется краткосрочное (суточное) и среднесрочное (месячное) планирование работы собственных транспортных средств. Логист распределяет заявки на транспортные услуги по колоннам автотранспортного подразделения. Система позволяет подбирать транспортные средства с соответствующими характеристиками под тот или иной заказ клиента исходя из его потребности, а также в режиме реального времени контролировать загрузку (использование) автопарка. Результат планирования – повышение эффективности работы собственных транспортных средств.

Внедрен цифровой документооборот с поставщиками (подрядчиками) транспортных услуг. Диспетчеры подрядных транспортных организаций непосредственно в системе самостоятельно планируют исполнение переданных им заказов. Время обработки заказов и организация транспортировки оптимизированы.

Внедрена картография и мониторинг транспорта. Учет работы собственных и наемных транспортных средств в единой системе позволяет в любой момент времени получить данные о загруженности транспорта и водителей, внести изменения, часто возникающие в момент выполнения заказов и корректно оценить объем выполненной работы. Теперь есть возможность оперативно получать данные о фактически выполненной работе.

Специалист по учету работы автотранспорта Староверов Евгений отметил: «Мы уверенно движемся к реализации поставленных на старте проекта целей. Основное достижение – в системе создано единое окно для работы заказчиков и подрядчиков, информация поступает нам напрямую, существенно упрощая работу с заявками. Запуск системы планирования дает первые результаты – распределение заказов и подбор транспортного средства происходит быстрее и эффективнее. В планах дальнейшее развитие системы, внедрение новых модулей и отказ от использования прошлой системы «1C:Управление автотранспортом 8», маршрутизация и расчет трудоемкости выполнения заданий, запуск мобильных приложений для водителей. Наша глобальная цель – повышение производительности работы транспортного подразделения и снижение себестоимости перевозок».

Старший менеджер проектов «Северсталь-Инфоком софт» Архиреев Павел сказал: «Внедрение новой конфигурации «1С:Транспортная логистика, экспедирование и УАТ КОРП» на технологической платформе «1С:Предприятие 8.3» обеспечило автотранспортное подразделение ЧерМК ПАО «Северсталь» достаточным технологическим потенциалом для автоматизации и цифровизации бизнес-процессов в горизонте ближайших 3-5 лет. Реализация данного проекта по методологии SCRUM позволила ИТ-специалистам приобрести новые технологические знания, усовершенствовать навыки командной работы, достичь нового качества взаимного понимания и доверия с членами проектной команды со стороны заказчика».