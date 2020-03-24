Платформа для организации рабочих процессов Pyrus станет бесплатной на три месяца

Платформа для организации рабочих процессов Pyrus, включающая корпоративный мессенджер, управление задачами и согласование заявок, предоставит всю функциональности сервиса в бесплатное пользование на три календарных месяца каждой организации, которая зарегистрировалась на платформе в период с 26 марта по 30 апреля 2020 г.

Pyrus позволяет компаниям любого размера и в любой индустрии автоматизировать их внутренние процессы без привлечения разработчиков и ИТ-департамента. В системе есть готовые шаблоны для ежедневных задач, от процессов согласования договоров и счетов до подачи заявления на отпуск – при этом создать новый процесс можно за несколько минут, настроив форму заявки и определив этапы работы с ней.

Теперь пользователям станут доступны все функции облачного тарифа «Бизнес», позволяющего поднять управление организацией на новый уровень, без ограничений. Пользователи смогут создать любое количество задач и процессов. Предложение нацелено на организации, которым при быстром переходе в удаленный режим работы необходимо обеспечить непрерывность бизнес-процессов.

Благодаря Pyrus компании закрывают множество задач и автоматизируют внутренние процессы, для управления которыми обычно каждый отдел использует отдельный сервис. В Pyrus работает вся компания, поэтому к любой задаче легко подключить смежный отдел или эскалировать ее на руководство вместо пересылки информации вручную через электронную почту или личные мессенджеры.

Pyrus позволяет сотрудникам работать из любого места благодаря мобильному приложению, которое работает даже при отсутствии доступа к интернету и мгновенно синхронизируется при восстановлении связи.