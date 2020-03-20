«Университет 20.35» предоставил вузам платформу для перевода проектного обучения в онлайн

«Университет 20.35» представил бесплатную платформу для проектного онлайн-обучения. На платформе «Университета 20.35» вузы смогут вовлечь студентов реализацию проектов, организовать работу студенческих команд в распределенном формате, предоставить студентам бесплатный доступ к образовательному контенту и помочь студентам сформировать персональные траектории обучения.

«В связи с необходимостью перехода вузов на полное или частичное дистанционное обучение самое сложное - сохранить вовлеченность и мотивацию студентов. Наша практика работы с вузами показывает, что это удается сделать, когда студенты в командах работают над проектами и используют те цифровые ресурсы, которые нужны им для решения проектных задач. Это позволяет студентам не только освоить отдельные курсы, но и сформировать у себя компетенцию быстрого получения необходимых для решения профессиональной задачи компетенций», – сказал генеральный директор «Университета 20.35» Василий Третьяков.

«Университет 20.35» также предложил вузам свои практики и рекомендации для организации дистанционного образовательного процесса.

Проведение онлайн-мероприятий. Помимо организации трансляций из аудиторий и вебинаров Университет 20.35 развивает технологии виртуальных аудиторий, которые могут сохранить и усилить интерактивность при проведении мероприятий для большого числа территориально распределенных студентов за счет обработки данных об обучающихся в реальном времени.

Доступ к онлайн-курсам и ресурсам. Вузы получат доступ к онлайн-курсам ведущих университетов и компаний, а также доступ к платформе «Университета 20.35», которая интегрирована с большим количеством платформ онлайн-обучения и помогает студентам сформировать персональную траекторию развития, а вузу – получить информацию о результатах обучения для зачета.

Внедрение проектного обучения. За два года реализации проектных интенсивов «Университет 20.35» накопил большой опыт организации работы команд. Интеграция с инструментами позволяет платформе «Университета 20.35» напрямую получать информацию о том, какие задачи сейчас решает команда и как распределяются задачи между студентами, давать персональные рекомендации по развитию каждому участнику команды, и предоставляет университетам совокупные данные о реальном содержании деятельности студентов.

«Мы переводим проектные интенсивы Университета 20.35 в онлайн и расширяем их на неограниченное число вузов - студенты любого вуза смогут за ближайший семестр сформировать команду, запустить технологический проект, получить экспертную поддержку, доступ к онлайн-курсам и онлайн-мероприятиям, связанным со своим проектом», - отметил Василий Третьяков.

Обучающиеся смогут воспользоваться ресурсами проектов «Персональной траектории развития» и «Искусственный интеллект». Любой желающий может освоить новую компетенцию, сформировав персональную траекторию развития на платформе «Университета 20.35».

Также запущен сайт, где собрана ценная для вузов и студентов информация о том, как не потерять время и повысить эффективность обучения в условиях перехода в онлайн.

Вузы, которые решат воспользоваться предложениями.35, смогут стартовать проектно-образовательные интенсивы для студентов уже в начале апреля. Студенты любого вуза могут воспользоваться платформой для прохождения персональной траектории развития. Все желающие смогут принять участие в проекте по обмену лучшими практиками и сервисами перехода в онлайн.

Напомним, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 16 марта Министерство науки и высшего образования рекомендовало российским вузам перевести студентов на дистанционное обучение.