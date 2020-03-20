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Forrester высоко оценил сильные стороны решений SAS для ритейла

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SAS стала лидером рейтинга The Forrester Wave: Retail Planning, Q1 2020, где оценивались решения для планирования жизненного цикла розничных торговых сетей. Составители рейтинга отметили, что инструменты SAS успешно справляются с самыми сложными задачами по оптимизации товарных запасов, составлению ассортимента и управлению совокупным спросом.

Оптимальное планирование ассортимента, поставок, а также ценообразование жизненно важны для любого ритейлера. И затоваривание, и дефицит приводит к убыткам, поскольку первое влечет дополнительные расходы на складирование и списание просроченных товаров, а второе означает упущенную прибыль. Спланировать жизненный цикл даже небольшой розничной сети в ручном режиме в современных реалиях невозможно, и Forrester отобрал и сравнил 12 решений от ведущих поставщиков, чтобы увидеть их сильные стороны. Эти инструменты оценивались по 12 критериям, которые подразделялись на три категории: «текущее предложение», «стратегия» и «присутствие на рынке».

Аналитические решения SAS для ритейла получили максимальный балл в категории «стратегия» по всем параметрам. Forrester высоко оценил концепцию разработок SAS, а также дорожную карту развития решения и ее инновационность. Кроме того, инструменты SAS удостоились высшей оценки по таким показателям, как характеристики приложений, гибкое продвижение продукта, возможность учитывать большое число SKU при широком ассортименте товара, а также заметный охват потребителей.

В отчете подчеркивается, что решения SAS лучше всего подходят для крупных ритейлеров, которые ценят безопасность и заинтересованы в инструментах на основе проверенной платформы, способных встраиваться в существующую инфраструктуру.

«Аналитические инструменты SAS дают ритейлерам возможность синхронизировать маркетинговые стратегии, модели продаж и цепочки поставок, чтобы удовлетворить запросы покупателей и сохранить их лояльность, – сказал Дмитрий Ларин, руководитель направления Retail & CPG, SAS NEMEA. – Кроме того, такие современные решения позволяют торговым сетям работать с опережением и оперативно перестраивать свои процессы при изменении покупательских трендов. Они способны предсказать спрос и спланировать жизненный цикл сети в долгосрочной перспективе. Ритейлеры, которые стремятся к высокой рентабельности инвестиций, убедились в том, что решения на основе специализированных аналитических моделей в самом ближайшем будущем станут обязательным требованием для успешного розничного бизнеса».

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