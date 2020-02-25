ГК «Корус консалтинг» представила облачный WMS-сервис на базе Manhattan SCALE

ГК «Корус консалтинг» создала облачный WMS-сервис на базе Manhattan SCALE, ИТ-решения мирового лидера в разработке систем управления складом Manhattan Associates. Теперь возможности полнофункциональной промышленной WMS-платформы доступны по модели SaaS для небольших российских компаний, перед которыми стоит оперативная задача по автоматизации склада без капитальных затрат на ИТ-оборудование и покупку программного обеспечения.

SaaS WMS Manhattan SCALE – гибкий и функциональный сервис, позволяющий автоматизировать основные бизнес-процессы распределительных центров и складов с разным количеством номенклатурных позиций, температурных зон и пр. Новое облачное решение может быть интересно производителям, ритейл-сетям и 3PL-провайдерам – всем тем, для кого особенно важна скорость и уровень автоматизации: приём, размещение, хранение, обработка и отгрузка товаров на складе. ИТ-продукт ориентирован на заказчиков разного масштаба, от небольших до средних и крупных компаний.

«WMS в облаке – это качественно новый подход к автоматизации склада, преимущества которого уже осознали прогрессивные международные игроки. Основные достоинства нового решения – использование лучших мировых практик автоматизации склада без капитальных инвестиций в ИТ-оборудование, необходимое для поддержания современных WMS-систем, а также быстрое развертывание – от 3 недель, – отметила Галия Исламова, руководитель направления WMS Cloud ГК «КОРУС Консалтинг». – Кроме того, особенности процессов в различных индустриях, сезонность, развитие новых направлений и складской сети требуют особой настройки, и SaaS-решение позволяет провести их максимально оперативно, без привлечения дополнительных ресурсов на обеспечение новых серверных мощностей».

Размещение SaaS WMS Manhattan SCALE доступно в любой облачной среде исходя из требований заказчика. Провайдеры облачных платформ, с которыми работает «КОРУС Консалтинг», выделяют значительные инвестиции в информационную безопасность, реализовывают пятиуровневые схемы защиты для обеспечения сохранности данных.

В дальнейшем предложение будет расширено до предоставления полного комплекса логистических услуг «под ключ». В частности, будут доступно не только подключение к WMS-системе, но и предоставление различного оборудования: терминалов сбора данных, принтеров и пр.

«Один из трендов в сегменте – стратегия фокусирования, концентрация усилий бизнеса на том, что они делают лучше всего. Компании стремятся максимально оптимизировать деятельность и делегировать непрофильные задачи. К примеру, по данным Gartner, расходы на поддержание и развитие ИТ-инфраструктуры могут составлять до 60% от общей суммы затрат на ИТ. Всё это ускоряет переход от классической модели on-premises инсталляций к использованию облачных технологиям, которые обеспечивают повышенную гибкость, масштабируемость и безопасность», – сказал Василий Балакин, директор направления «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг».