«Техносерв Cloud» подтвердил соответствие международным стандартам PCI DSS

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» обновил сертификат соответствия международным стандартам PCI DSS.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) − стандарт безопасности данных платежных карт, разработанный международными платежными системами Visa и MasterCard.

Сертификат подтверждает компетенции «Техносерв Cloud», а также соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS версии 3.2.1. Он гарантирует высокую степень защиты при хранении и обработке данных клиентов – финансовых организаций и компаний сферы ритейла. Наличие сертификата позволяет клиентам облачного провайдера размещать информационные системы на вычислительных мощностях для обработки данных платежных карт и предоставляет дополнительную защиту от финансовых потерь.

«Техносерв Cloud располагает полным набором документации, необходимой для ведения деятельности в соответствии с российским законодательством. Наше оборудование сертифицировано по российским и международным стандартам. Мы обеспечиваем безопасность облачной инфраструктуры, в том числе, в период пиковых нагрузок», − отметил Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».