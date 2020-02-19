Российские производители технологий для СХД объединились в консорциум

Отечественные высокотехнологичные компании объявили о создании «Консорциума российских разработчиков СХД». В новую организацию вошли разработчик СХД и средств виртуализации «Аэродиск», институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, «Норси-Транс», ГК «Элемент», «Базальт СПО», а также «МЦСТ» – разработчик процессоров «Эльбрус».

Сейчас в рамках консорциума разработана СХД «Аэродиск Восток», которая позволит государственным органам соответствовать обновлённому федеральному законодательству (в частности, законам о закупках №44-ФЗ и №223-ФЗ, закону о критичной информационной инфраструктуре (КИИ) № 187-ФЗ, а также Постановлениям Правительства № 878 и №1746). Кроме того, организация поможет отечественным разработчикам радиоэлектронной аппаратуры и программных решений совместно с органами государственной власти планировать стратегию научно-технического развития, обмениваться опытом и формировать предложения для государственных заказчиков.

«Идея создать консорциум родилась в процессе разработки систем хранения данных “Аэродиск Восток”, для которой потребовалось тесное сотрудничество между российскими технологическими партнерами. Аппаратная платформа этого решения полностью состоит из российских компонентов: процессоры “Эльбрус”, материнские платы, дисковые бекплейны и серверные корпуса произведены в России на базе производственных мощностей компании “Норси-Транс”, — отметил Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск». — Однако диапазон задач консорциума гораздо шире. Мы планируем вывести импортозамещение в области аппаратного обеспечения на принципиально новый уровень, чтобы обеспечить государству и бизнесу возможность выбирать конкурентоспособные решения, полностью независимые от зарубежных поставок».

Научно-методическую поддержку работы консорциума возьмет на себя ИПС им. А.К. Айламазяна РАН. Накопленные за 36 лет деятельности института компетенции в областях проектирования суперкомпьютеров, систем охлаждения, а также системного, инструментального и прикладного ПО помогут организации в развитии отечественных СХД.

В 2020 году участники «Консорциума российских разработчиков СХД» планируют завершить сертификацию СХД «Аэродиск Восток» в Министерстве промышленности и торговли, а также получить разрешительные документы силовых ведомств. Планы организации на 2021-2024 годы связаны с появлением процессоров «Эльбрус 16С»: участники альянса планируют перевести на полностью отечественную архитектуру существующее гиперконвергентное решение Аэродиск vAIR, а также систему виртуализации «Аэродиск АИСТ».