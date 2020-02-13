Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Интеграция
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

Smart technologies выводит на рынок «ST.ЦОД»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Smart technologies разработала и выводит на рынок новый продукт – инженерный аппаратно-программный комплекс «ST.ЦОД».

Совместное решение российских компаний КБ «Борей», «Аквариус» и Smart technologies предназначено для построения корпоративной серверной инфраструктуры - компактной, шумоизолированной, пыле- и влагозащищенной, со встроенной системой кондиционирования. St.ЦОД, как альтернатива выделенной серверной, адресован телекоммуникационным компаниям, промышленным предприятиям, научным и культурным центрам, подразделениям и филиалам банков, медицинским учреждениям.

Программные и аппаратные характеристики комплекса «ST.ЦОД» позволяют получить быстро развертываемое, экономичное, долговечное и решение. Несмотря на компактный размер, в системе проводится мониторинг инженерной и ИТ-инфраструктуры по независимым алгоритмам, комплекс оснащен системами кондиционирования, бесперебойного питания и техническими средствами пожарной автоматики.

«ST.ЦОД» обладает рядом преимуществ. Решение отвечает N 44-ФЗ, N 188-ФЗ и Постановлениям правительства РФ № 925, № 968. Максимально снижены требования к строительной готовности помещений для размещения серверного и коммутационного оборудования. Устранена необходимость содержать отдельную серверную комнату.

Все серверы, системы хранения данных и активное сетевое оборудование помещаются на площади менее одного квадратного метра. Монтаж системы не требует привлечения высокопрофессиональных специалистов. Допустимо использование только пожарной сигнализации, без размещения автоматической системы пожаротушения в общем объеме помещения. Гарантийный срок на инженерное оборудование - 3 года, общий эксплуатационный срок - до 20 лет.

Директор департамента комплексных проектов Smart Technologies, Иван Банцов, отметил: «Инженерный программно-аппаратный комплекс ST.ЦОД – это технологически суверенное решение, с конкурентной стоимостью первоначального вложения и последующего владения»

Другие материалы рубрики

«Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты

В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей

Москва выделила 147 миллионов на внедрение искусственного интеллекта в медицине

Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта

ФНС потратит 35 миллионов на российское почтовое ПО «Самовар»

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM

Новинки Samsung Unpacked 2020: гибкий смартфон и акцент на камеры

Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника