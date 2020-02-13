Smart technologies выводит на рынок «ST.ЦОД»

Smart technologies разработала и выводит на рынок новый продукт – инженерный аппаратно-программный комплекс «ST.ЦОД».

Совместное решение российских компаний КБ «Борей», «Аквариус» и Smart technologies предназначено для построения корпоративной серверной инфраструктуры - компактной, шумоизолированной, пыле- и влагозащищенной, со встроенной системой кондиционирования. St.ЦОД, как альтернатива выделенной серверной, адресован телекоммуникационным компаниям, промышленным предприятиям, научным и культурным центрам, подразделениям и филиалам банков, медицинским учреждениям.

Программные и аппаратные характеристики комплекса «ST.ЦОД» позволяют получить быстро развертываемое, экономичное, долговечное и решение. Несмотря на компактный размер, в системе проводится мониторинг инженерной и ИТ-инфраструктуры по независимым алгоритмам, комплекс оснащен системами кондиционирования, бесперебойного питания и техническими средствами пожарной автоматики.

«ST.ЦОД» обладает рядом преимуществ. Решение отвечает N 44-ФЗ, N 188-ФЗ и Постановлениям правительства РФ № 925, № 968. Максимально снижены требования к строительной готовности помещений для размещения серверного и коммутационного оборудования. Устранена необходимость содержать отдельную серверную комнату.

Все серверы, системы хранения данных и активное сетевое оборудование помещаются на площади менее одного квадратного метра. Монтаж системы не требует привлечения высокопрофессиональных специалистов. Допустимо использование только пожарной сигнализации, без размещения автоматической системы пожаротушения в общем объеме помещения. Гарантийный срок на инженерное оборудование - 3 года, общий эксплуатационный срок - до 20 лет.

Директор департамента комплексных проектов Smart Technologies, Иван Банцов, отметил: «Инженерный программно-аппаратный комплекс ST.ЦОД – это технологически суверенное решение, с конкурентной стоимостью первоначального вложения и последующего владения»