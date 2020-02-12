«АКРИХИН» внедрил SAP ATTP для маркировки и мониторинга движения лекарств

Фармацевтическая компания «АКРИХИН» внедрила систему SAP Advanced Track&Trace for Pharmaceuticals (ATTP) для маркировки и отслеживания движения лекарственных средств в соответствии с требованиями российского законодательства. Сейчас система работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. На базе SAP ATTP было создано решение для формирования всего спектра отчетов для государственной системы отслеживания лекарств ФГИС МДЛП / ГИС «Маркировка», связанных с сериализацией и дальнейшим движением лекарственных препаратов. Для взаимодействия с зарубежными партнерами, а также с локальными заказчиками контрактной продукции была выстроена интеграция на основе SAP Information & Collaboration Hub (ICH).

Партнерами по внедрению выступили компании IBS и 3Keys.

В России с 1 июля 2020 г. будет введена обязательная маркировка лекарственных средств. Таким образом, основной задачей компании при внедрении системы была необходимость обеспечить формирование регулярной отчетности по производству и движению сериализованной продукции, настроить взаимодействие с системами регулятора для запроса и получения кодов маркировки. Кроме того, необходимо было обеспечить интеграцию с партнерами для прослеживаемости сериализованных лекарственных препаратов.

В SAP ATTP также формируются отчеты для компаний международной группы «Польфарма», поставляющих лекарственные препараты в РФ при сотрудничестве со стратегическим партнером «АКРИХИНом». Эти данные также передаются в государственную систему отслеживания.

«Внедрение системы Track&Trace, безусловно, очень важный проект для компании. Гибкость системы SAP ATTP позволила нам осуществить необходимые индивидуальные настройки и быть уверенными в надежности системы, а слаженная работа и профессионализм партнеров и нашей проектной команды снизили возможные риски в рамках реализации проекта», – отметил Алексей Терентьев, ИТ-директор компании «АКРИХИН».

«Решение SAP ATTP уже хорошо зарекомендовало себя на международных рынках. Им пользуются крупнейшие мировые фармацевтические компании, у которых ежегодное количество серийных номеров превышает миллиард. SAP ATTP – это гибкое решение, которое сочетает в себе все основные процессы Track&Trace и легко адаптируется под индивидуальные потребности производителей, что и показывает опыт "АКРИХИНа". Уверен, наш совместный проект с "АКРИХИНом" не только позволит компании полностью соответствовать требованиям законодательства РФ, но и послужит хорошей основой для дальнейшего развития российского фармацевтического рынка и контроля за оборотом маркированной продукции», – сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.

«SAP ATTP – это первое решение SAP в ИТ-ландшафте "АКРИХИНа". Компания отличается большим разнообразием бизнес процессов, выступая и как производитель собственной продукции, и как контрактная площадка, и как держатель регистрационного заявления, использующий зарубежные производственный площадки. Также выполняет роль дистрибутора, закупая лекарственные препараты сторонних локальных и зарубежных производителей. Кроме того, в логистических процессах "АКРИХИН" использует как собственные склады, так и услуги 3PL-оператора. Следование открытым стандартам позволило выстроить интеграцию с системами различных вендоров – системами уровня L3/L2, ERP, складской системой, а также корпоративной интеграционной шиной заказчика. Благодаря нашему опыту в процессах построения Track&Trace, профессионализму команды заказчика, нам удалось реализовать этот важный для всей отрасли проект в весьма короткие сроки», – сказал Степан Лялин, управляющий партнер 3Keys.

«Сериализация и прослеживаемость лекарственных препаратов – еще один важный шаг перехода к цифровой экономике, который позволит государству не интуитивно, а точечно решать проблемы товаропроизводства. Участие IBS в этой цифровой трансформации лишний раз показывает, что наша компания способна решать задачи самого серьезного уровня», – отметил Юрий Пересторонин, директор отраслей ТНП и торговля, агропромышленный комплекс и строительство в IBS.