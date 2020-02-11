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ScanOVAL для Astra Linux опубликована для открытого тестирования

Интеграция Системное ПО
, Текст: Владимир Бахур

На официальном сайте «Банка данных угроз безопасности информации» (БДУ) Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) началось открытое тестирование программы «ScanOVAL для Linux» — инструмента для автоматизированных проверок наличия уязвимостей ПО, работающего под управлением операционных систем семейства Linux. «ScanOVAL для Linux» можно свободно скачать с сайта, а также оставить вопрос, замечания и предложения разработчикам по работе программы через форму обратной связи или электронную почту.

Первая версия программы предназначена для проверки на уязвимости в локальном режиме ОС специального назначения Astra Linux Special Edition версии 1.6, а также общесистемного и прикладного ПО, входящего в её состав. В разработке программы и её базы данных проверок непосредственное участие принимала компания «Алтэкс-Софт».

Основные функции «ScanOVAL для Linux» — проведение оценки защищенности ОС и ПО на наличие уязвимостей, сведения о которых содержатся в «Банке данных угроз безопасности информации» ФСТЭК России и бюллетенях разработчиков. Предполагается регулярное обновление базы программы информацией о новых уязвимостях. Есть возможность построения отчетов по найденным уязвимостям в форматах HTML и CSV.

Стоит отметить, что программа «ScanOVAL для Linux» может использоваться только для исследовательских целей, в частности, для поиска уязвимостей ПО, разработки и отладки описаний (определений) на языке OVAL проблем безопасности программных продуктов, функционирующих на платформе Linux. Для коммерческого использования, а также для проведения проверок в сетевом режиме рекомендуется использовать профессиональные сканеры уязвимостей.

«Инициатива ФСТЭК России по предоставлению свободно распространяемого инструмента для проверки на наличие известных уязвимостей отечественных Linux-подобных ОС одновременно помогает решить множество вопросов. Это и информирование пользователей об выявленных уязвимостях используемого ПО, и стимулирование разработчиков ПО на своевременное их устранение, и непосредственно привлечение внимание к БДУ и проблеме безопасного использования ПО в целом», - сказал Сергей Уздемир, заместитель генерального директора по ИТ компании «Алтэкс-Софт».

«Известные, но незакрытые уязвимости являются одним из способов нарушения систем защиты. С появлением средства автоматизированного контроля незакрытых уязвимостей «ScanOVAL для Linux» системным администраторам и ответственным за информационную безопасность стало гораздо проще осуществлять контроль за устранением известных уязвимостей, включённых в «Банк данных угроз безопасности информации» ФСТЭК России», — сказал Роман Мылицын, директор по продукту ГК Astra Linux.

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