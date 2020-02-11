МТТ внедрил голосового помощника в свой контакт-центр

МТТ внедрил голосового помощника в работу своего контакт-центра для обслуживания клиентов – физических лиц. Решение разработано на базе Telecom API-платформы МТТ и позволяет автоматизировать входящие звонки абонентов междугородней и международной связи.

«Мы сконцентрировались на предоставлении услуг для бизнеса, но не забываем и о своих частных клиентах – пользователях междугородней и международной связи. Голосовой помощник будет помогать абонентам, которые не пользуются онлайн-сервисами и решают вопросы с помощью стационарного телефона», – сказал Рамиль Биккужин, коммерческий директор компании МТТ.

Масштабное обновление Telecom API платформы МТТ в 2018 г. позволило компании начать разработку решений нового поколения от голосовых чат-ботов с синтезом и распознаванием речи до сложных интерактивных IVR. Это направление является приоритетным для компании: в ближайшее время МТТ планирует вывести на рынок новые продукты для бизнеса. Голосовой помощник – один из таких проектов.

Система распознает речь, определяет к какой тематике относится обращение и сообщает пользователю необходимую информацию или переводит на оператора.

Сейчас голосовой помощник распознает более 600 вариантов запросов. Каждую неделю специалисты проводят анализ звонков, выявляют новые выражения и дополняют библиотеку.

Проект был запущен в январе 2020 г. и уже успешно обрабатывает 40% обращений в контакт-центр. Это позволило снизить нагрузку на операторов и перенаправить ресурсы на обслуживание бизнес-клиентов.