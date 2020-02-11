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«Аэрофлот» внедрил инструмент для проведения маркетинговых кампаний

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«Иннодата», российский разработчик и интегратор высокотехнологичных решений в области взаимоотношений с клиентами, завершила внедрение системы оптимизации, создания, проведения и анализа маркетинговых кампаний в «Аэрофлот». Как результат, система способна оптимизировать более 200 кампаний в месяц, в рамках каждой из которых осуществляется более чем 33 млн коммуникаций.

Перед проектной командой была поставлена задача предоставить «Аэрофлоту» эффективный инструмент для оптимизации маркетинговых кампаний за счет автоматизации применения бизнес-правил.

«Для нас это стратегически важный проект, целью которого было предоставить маркетологам "Аэрофлота" единый эффективный инструмент для оптимизации коммуникаций с клиентами на основе data-driven-подхода. Анализ прошедших активностей позволил создать такой инструмент, – сказал Кирилл Богданов, заместитель генерального директора по информационным технологиям "Аэрофлота". – Он не только сокращает операционные затраты на запуск маркетинговых активностей, но и обеспечивает клиентов оптимальными персонализированными предложениями по доступным каналам коммуникации. Такой подход не только положительно сказывается на лояльности потребителя, но и увеличивает отклик на маркетинговые кампании».

Реализованная система на базе единой платформы оптимизирует омниканальный подход к коммуникациям с клиентами департамента маркетинга компании «Аэрофлот». Система позволяет маркетологам без привлечения ИТ-департамента формулировать бизнес-гипотезы, проверять их, запускать активности и формировать детальные отчеты с возможностью выбрать показатели эффективности по каждой кампании. Уже автоматизировано десять рабочих мест.

Проектная команда работала с применением систем управления баз данных Hive и библиотеками Spark ML, с комплексом продуктов IPC Campaign и технологией обмена данными IPC Contact Optimization.

«Основная сложность заключалась в проработке аналитических моделей, потому как "Аэрофлот" использует многочисленные источники данных в больших объемах. Разнообразны и каналы коммуникации. Тем не менее, нам удалось предоставить заказчику инструмент для достижения маркетинговых задач, разработанный на основе глубокой аналитики данных и технологий машинного обучения, – отметил Александр Сергиенко, исполнительный директор компании "Иннодата". – Стоит отметить, что система легко масштабируется. Так, подключение нового канала коммуникации позволит специалистам "Аэрофлота" без дополнительных доработок отправить клиенту новое предложение по новым каналам коммуникации с учетом единой контактной политики».

Проект стартовал в декабре 2018 г. и завершился в декабре минувшего. В результате внедрения системы оптимизации создания, отправки и анализа маркетинговых компаний ожидается рост отклика клиентов на коммуникации до 25% и сокращение отписок от маркетинговых коммуникаций «Аэрофлота» на 15%.

Единая платформа маркетинговых коммуникаций будет действовать на всей территории России.



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