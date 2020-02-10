Honeywell представила высокоинтегрированную виртуальную среду Experion IT HIVE

Honeywell объявила о выпуске решения Experion PKS IT Highly Integrated Virtual Environment (HIVE), новой технологии, которая централизует до 80% ИТ-инфраструктуры, используемой при разработке проектов. Благодаря этому решению промышленные предприятия смогут снизить затраты на реализацию проектов и их жизненный цикл, более эффективно использовать навыки персонала и обеспечить согласованное управление физической и кибербезопасностью.

Experion PKS IT HIVE — решение, призванное помочь промышленным предприятиям избавиться от привязки рабочих нагрузок к контроллерам. Вместо этого обеспечивается свобода выбора и гибкие возможности для запуска рабочих нагрузок на объекте, в удаленном центре обработки данных или в среде, сочетающей оба варианта. За счет централизации ИТ-инфраструктуры и сокращения объема сетевых и вычислительных ресурсов, необходимых для запуска нагрузок на объекте, заказчики могут сократить объем технического обслуживания, расходы на модернизацию и освободить своих инженеров-технологов от трудоемкого администрирования, чтобы те могли сосредоточиться на более выгодных для бизнеса видах деятельности, включая оптимизацию техпроцессов. Кроме того, централизация помогает устранить неиспользуемую вычислительную инфраструктуру, с выгодой применять новейшие технологии виртуализации и силами экспертов, с использованием проверенных протоколов снижать риски кибербезопасности.

«Experion PKS IT HIVE меняет сложившиеся в отрасли правила управления ИТ-инфраструктурой систем управления и их размещения, — отметил Джо Бастон (Joe Bastone), директор по управлению линейкой продуктов Experion PKS подразделения Honeywell "Промышленная автоматизация". — Опираясь на десятилетний опыт Honeywell в области виртуализации промышленной ИТ-инфраструктуры, заказчики теперь могут размещать свои рабочие нагрузки там, где это наиболее выгодно с практической и стратегической точек зрения. Это позволит им сократить ИТ-инфраструктуру на объекте и сосредоточить управление ИТ-ресурсами и киберзащитой в едином, частном и безопасном центре».

Новое решение позволяет заказчикам видеть всю инфраструктуру и управлять ею с помощью единой панели мониторинга в любом удобном месте через сетевой туннель, для которого используются существующие глобальные сети, а не дорогая выделенная новая инфраструктура. Удаленные объекты полностью защищены от последствий возможных перебоев в работе глобальных сетей.

Experion PKS IT HIVE — это один из трех элементов платформы Experion PKS HIVE, в котором используются принципы, программное обеспечение и сетевые компоненты методики реализации проектов Honeywell LEAP чтобы отделить управляющие приложения от физического оборудования, а контроллеры — от физических устройств ввода-вывода. Это позволяет сократить время, снизить затраты и риски при разработке и внедрении систем управления, а также использовать более простые модульные узлы.

Другие две составляющие — это Experion PKS IO HIVE и Experion PKS Control HIVE. Experion PKS IO HIVE гибко распределяет ресурсы ввода-вывода и управления, вследствие чего система управления становится естественным продолжением технологического оборудования и облегчает реализацию модульного подхода и параллельное выполнение проектов. В Experion PKS Control HIVE реализован уникальный подход с использованием контейнеров управления для обеспечения гибкости и стандартизации платформ аппаратных средств управления, выбора их физического размещения и упрощения разработки средств управления.